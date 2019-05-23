ЧМ по хоккею

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюRT на русском 16:35

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, сегодня
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
Россия
Финляндия
Показать детали
Скрыть
Россия обыграла сборную США со счётом 4:3. Матч Россия — Финляндия состоится 25 мая. Ранее Евгений Кузнецов заявил, что ему безразлично, с кем сборной России предстоит играть в полуфинале ЧМ.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стало известно время полуфинала ЧМ-2019 Россия - Финляндия

Спорт-Экспресс17:14

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

Матч ТВ16:36

Определились все полуфинальные пары чемпионата мира-2019

Советский спорт16:48

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ

Sports.ru16:29

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира

РИА Новости16:43

Реакция СМИ и болельщиков на матч Россия – США на ЧМХ-2019

Чемпионат22:00

Финляндия – Швеция: прогноз на матч чемпионата мира по хоккею

Sputnik Грузия01:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:45, Ашберн
Общество

Директор приморской школы уволилась после «БДСМ-выпускного»

Обновлено в 20:51
Общество

Названа средняя цена на выпускные платья для девушек

В январе наряд можно было приобрести в среднем за 4,32 тысячи рублей. В апреле цена снизилась на 14 процентов.
Обновлено в 22:30
Общество

За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов

Сотрудники компании Facebook в период с октября 2018 года по март этого года удалили из соцсети более 3 млрд аккаунтов, распространявших дезинформацию и спам.
Обновлено в 13:26
Происшествия

Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора

В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.
Обновлено в 13:03
Здоровье

Названы самые распространенные причины развития рака

Обновлено в 10:52
Хоккей

НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова

Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.
Обновлено в 20:31
Общество

Суд оставил в силе первый в России штраф за оскорбление государства

Новгородский областной суд в четверг оставил в силе решение суда первой инстанции о назначении административного штрафа местному жителю Юрию Картыжеву, ставшему первым россиянином, который был привлечен к ответственности по новой статье КоАП об оскорблении государства, сообщает суд.
Обновлено в 15:21
Наука

Ученые выяснили, что любовь к мясу после 50 лет опасна для здоровья

Ученые-диетологи из США установили, что пристрастие к мясу и сыру после 50 лет опасно для здоровья человека.
Обновлено в 17:43
Армия и оружие

Сирийские боевики захватили военную базу

Обновлено в 18:23
Шоу-бизнес

Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Кино

6887 героев погибло в «Игре престолов»

Обновлено в 10:42
Здоровье

Диетолог уточнила норму сахара без вреда для здоровья

В эфире "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина сообщила, что научно доказанная норма потребления сахара для взрослого человека составляет не более 6 чайных ложек в день.
Обновлено в 10:45
Гаджеты

Huawei готовится заменить Android и Windows

Производитель гаджетов Huawei готов действовать в ситуации разрыва сотрудничества с американскими компаниями Google и Microsoft, которые грозятся оставить без поддержки ОС Android и Windows на китайских устройствах.
Обновлено в 18:30
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Китае десять человек погибли при опрокидывании судна

Десять человек погибли, ещё восемь числятся пропавшими без вести в результате опрокидывания судна в китайской провинции Гуйчжоу, сообщает Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 22:51
Музыка

Финал шоу «Голос. Дети» переснимут

Обновлено в 23:01
Армия и оружие

Российские военные специалисты могут отправиться в Республику Конго

Отправка российских специалистов будет осуществлена в том случае, если власти Республики Конго заключат контракт с Россией на поставку новой военной техники.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Москвичей предупредили об атаках ворон

Ранее жителей столичного региона предупреждали об агрессивных змеях в лесопарках.
Обновлено в 22:06
Хоккей

Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России

Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:06
Финансы

Обвал на рынке нефти формирует худшую неделю за 6 месяцев

По мнению Тамаса Варги из PVM, рыночный оптимизм в отношении роста цен на нефть, который присутствовал на рынке некоторое время назад, теперь будет оправдан лишь тогда, когда инвесторы увидят, что запасы в США вновь сокращаются.
Обновлено в 11:43
Общество

Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии станет первой женщиной в стране, которая выйдет замуж за саму себя, сообщает местное издание Estado de Minas.
Обновлено в 19:25
Политика

В администрации Зеленского сочли закон о люстрации антиконституционным

Заместитель нового руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка отозвался о законе о люстрации как о «некачественном и противоречащем Конституции» страны.
Обновлено в 17:59
Общество

Кабмин одобрил закон о ежемесячных выплатах на детей

Согласно действующему законодательству, поддержку от государства в виде ежемесячных выплат на первого и второго ребенка имеют семьи, чей доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума.
Обновлено в 08:31
Политика

Пушков прокомментировал отказ Нуланд в российской визе

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе бывшему помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.
Обновлено в 22:18
Политика

Минкомсвязь назвала угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязь разработала проект постановления, в котором перечислила случаи, когда российский сегмент интернета (рунет) может перейти в режим централизованного управления.
Обновлено в 17:54
Гаджеты

«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»

Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено в 06:09
Происшествия

WSJ: Вайнштейн предложил $44 млн потерпевшим женщинам и кредиторам

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн достиг предварительного соглашения о выплате $44 млн для урегулирования претензий женщин, обвиняющих его в сексуальных домогательствах.
Обновлено в 22:59
Кино

Джордж Мартин пообещал закончить новую книгу

Обновлено в 11:22
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат мира по хоккеюБольше новостей по теме
Главное