ЧМ по хоккею
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюКоммерсантъ вчера в 16:39
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, которая ранее сегодня обыграла США. Во втором полуфинале встретятся Чехия и Канада.
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Расписание и результаты матчей сборной России на чемпионате мира по хоккею-2019
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