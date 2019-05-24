Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюКоммерсантъ вчера в 16:39

В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, которая ранее сегодня обыграла США. Во втором полуфинале встретятся Чехия и Канада.

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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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