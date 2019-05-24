ЧМ по хоккею

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюКоммерсантъ вчера в 16:39

Финляндия
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
1'
3'
Джон Клингберг
17'
Патрик Хорнквист
21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
26'
Яни Хаканпя
30'
40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
59'
Сакари Маннинен
62'
Россия
4 – 3
США
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В 1/2 финала Финляндия сыграет с Россией, которая ранее сегодня обыграла США. Во втором полуфинале встретятся Чехия и Канада.
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Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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