ЧМ по хоккею
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюГазета.Ru 04:01
Финляндия—
Швеция
5 – 4
победа в овертайме
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Четвертьфинал, вчера
Нико Миккола
|1'
|3'
Джон Клингберг
|17'
Патрик Хорнквист
|21'
Элиас Петтерссон
Петтери Линдбом
|26'
Яни Хаканпя
|30'
|40'
Эрик Густафссон
Марко Анттила
|59'
Сакари Маннинен
|62'
Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. В матче 1/4 финала против Швеции финны на последней минуте ушли от поражения и совершили сенсационный камбэк в овертайме, а "Красная машина" чуть не позволила совершить такое же чудо команде США.
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