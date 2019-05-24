Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккеюГазета.Ru 04:01

Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале чемпионата мира по хоккею. В матче 1/4 финала против Швеции финны на последней минуте ушли от поражения и совершили сенсационный камбэк в овертайме, а "Красная машина" чуть не позволила совершить такое же чудо команде США.

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

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