ЧМ по хоккею

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккеюГазета.Ru 15:30

Канада
Чехия
5 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
Марк Стоун
6'
Дарнелл Нёрс
21'
Пьер-Люк Дюбуа
26'
Кайл Туррис
47'
Томас Чабот
53'
54'
Томаш Зогорна
Россия
0 – 1
Финляндия
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Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт". В полуфинале чешские хоккеисты проиграли представителям Канады со счетом 1:5.
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