ЧМ по хоккею
Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккеюГазета.Ru 15:30
Канада—
Чехия
5 – 1
Матч завершён
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Полуфинал, сегодня
Марк Стоун
|6'
Дарнелл Нёрс
|21'
Пьер-Люк Дюбуа
|26'
Кайл Туррис
|47'
Томас Чабот
|53'
|54'
Томаш Зогорна
Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт". В полуфинале чешские хоккеисты проиграли представителям Канады со счетом 1:5.
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