Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккеюГазета.Ru 15:30

Сборная Чехии сыграет с командой России в матче за третье место на чемпионате мира 2019 года в Словакии, сообщает "Советский спорт". В полуфинале чешские хоккеисты проиграли представителям Канады со счетом 1:5.

Россия сыграет с Чехией за бронзу на чемпионате мира по хоккею

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