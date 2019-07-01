Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-ПетербургеRT на русском вчера в 12:34
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
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Путин устроил разнос иркутским чиновникам
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«Боруссия» (Дортмунд) на американском стадионе Notre Dame (штат Индиана) обыграла «Ливерпуль».
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Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
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Происшествия
Адвокат рассказал о первом допросе Абызова за четыре месяца ареста
По словам защитника, Абызов сам ходатайствовал о проведении допроса — первого за четыре месяца его ареста.
Обновлено вчера в 14:29
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В настоящее время рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции: если рост цен на бензин АИ-95 с начала года составил 1,8%, то инфляция выросла на 2,5%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с ситуацией на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.
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Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
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Украинский суд продлил арест Вышинскому
Обновлено вчера в 09:12
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Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
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Сооснователь Blizzard Entertainment Фрэнк Пирс покинул компанию после 28 лет работы.
Обновлено вчера в 17:30
Хоккей
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Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
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