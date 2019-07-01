Футбол

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-ПетербургеRT на русском вчера в 12:34

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Матч Россия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге

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Официально: Россия сыграет матч отбора ЧЕ-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

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Сборная России сыграет с Бельгией матч отбора Евро-2020 в Санкт-Петербурге

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Сборная России по футболу проведет матч квалификации ЧЕ-2020 с бельгийцами в Петербурге

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