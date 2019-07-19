Футбол
Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-ПетербургеRT на русском 12:34
Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:07, Вашингтон
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Политика
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Армия и оружие
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
В Сети появилось видео учений на полигоне Бемово Пески в Польше, в рамках которых военные смоделировали танковый бой между Abrams и Т-72М.
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