Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

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