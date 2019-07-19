Футбол

Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-ПетербургеRT на русском 12:34

Сборная России по футболу проведёт матч отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с бельгийцами на стадионе в Санкт-Петербурге.
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Матч Россия — Бельгия пройдет в Санкт-Петербурге

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Россия сыграет отборочный матч Евро-2020 с Бельгией в Санкт-Петербурге

RT на русском12:34
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