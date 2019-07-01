Сборная России по футболу сыграет матч отборочного турнира на чемпионат Европы 2020 года с Бельгией в Санкт-Петербурге. Встреча пройдет 16 ноября на «Газпром-Арене», домашнем стадионе санкт-петербургского «Зенита». Информацию об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Россия сыграет матч отбора на Евро-2020 с Бельгией в Петербурге

Авто Объявлены цены на Lada Xray Cross с вариатором На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.

Экономика Борис Минц пожаловался на жизнь на £10 000 в неделю и давление на его семью В октябре 2018 года РБК писал со ссылкой на британский реестр юридических лиц, что семья Бориса Минца приобрела спа-отель DoubleTree by Hilton Cheltenham в Великобритании в 150 км от Лондона.

Политика Путин оценил ситуацию на Украине после президентских выборов Президент России в интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну прокомментировал ситуацию на Украине после президентских выборов, которые прошли весной этого года.

Экономика Минтруд предложил варианты пособий по безработице на 2020 год Отмечается, что данным документом предлагается «установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 8 тыс. рублей — для граждан, признанных в установленном порядке безработными, за исключением граждан предпенсионного возраста».

Спорт Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию Олимпийская чемпионка 2016 года в личном первенстве российская рапиристка Инна Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира по фехтованию.

Происшествия Замначальника УФСИН по Самарской области задержан при получении взятки Первый заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по Самарской области Денис Шматов задержан по подозрению во взяточничестве, сообщил агентству "Интерфакс" заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

Кино Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.

Экономика Путин поручил обеспечить малоимущих жильем Владимир Путин поручил правительству РФ обеспечить семьи с низкими доходами жильем без его передачи в собственность.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Футбол ПСЖ хочет продать Неймара, чтобы платить Мбаппе 50 млн евро в год В сезоне-2018/19 Мбаппе провел за ПСЖ 43 матча во всех турнирах, забил 39 мячей и сделал 17 результативных передач.

Энергетика Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо «С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Советники президента Владимира Зеленского накануне парламентских выборов, намеченных на ближайшее воскресенье 21 июля, делают воинственные заявления.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных В центре украинского города Черновцы, в 40 км к северу от румынской границы, хозяева пиццерии New York Street Pizza заявили, что отказываются обслуживать "русскоязычных свиней" - они повесили наклейку на входе с перечеркнутым изображением свиньи, раскрашенной в цвета российского флага.

Спорт Алафилипп выиграл 13-й этап «Тур де Франс» Французский велогонщик Жулиан Алафилипп стал победителем индивидуальной гонки с раздельным стартом, которая проходила на 13-м этапе многодневки «Тур де Франс».

Происшествия В Китае произошел взрыв на газоперерабатывающем заводе Происшествие в Китае — в городском округе Саньмэнься, что в провинции Хэнань, произошел мощный взрыв.

Политика Главу Чувашии срочно госпитализировали в больницу Санкт-Петербурга Из Санкт-Петербурга, где проходило пленарное заседание VI Форума регионов России и Беларуси с участием Президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко, пришло сообщение о госпитализации главы Чувашии.

Происшествия Около Верховной рады задержали дезертира с гранатой В Киеве около здания Верховной рады задержали мужчину с гранатой, сообщается на сайте нацполиции украинской столицы.