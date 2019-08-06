Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.

с чего всё началось

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Общество Госслужащим попросили увеличить размер командировочных Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Политика Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".

Экономика Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов По данным Bloomberg, несмотря на падение рынков в понедельник, состояние 500 богатейших людей мира с начала года выросло на 11% и составило $5,4 трлн.

Политика Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.

Экономика Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.

Технологии Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.

Транспорт «Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму «Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.

Политика Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.

Политика Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.

Футбол «Локомотив» договорился о трансфере Комличенко Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.

Гаджеты Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.

Политика Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.

Футбол Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус» Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Политика Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.

Политика В Германии рассказали о новой холодной войне России и США Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.

Происшествия Массовая драка произошла в Москве Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".

Политика В Киеве назвали главного врага Украины Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» главным врагом Украины «после России».

Интернет Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.

Экономика Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.