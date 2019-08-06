Экономика
Россия столкнулась с дефицитом рабочей силыLenta.ru вчера в 19:00
В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось
Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.Коммерсантъвчера в 18:12
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Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден
Коммерсантъвчера в 18:12
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Общество
Госслужащим попросили увеличить размер командировочных
Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
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Обновлено вчера в 10:23
Экономика
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По данным Bloomberg, несмотря на падение рынков в понедельник, состояние 500 богатейших людей мира с начала года выросло на 11% и составило $5,4 трлн.
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Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
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Экономика
Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет
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Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве
Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
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Технологии
Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян
В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.
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«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии
Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии.
Обновлено в 05:42
Общество
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Роспотребнадзор дал покупателям советы по выбору дыни.
Обновлено в 04:55
Общество
Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве
Обновлено в 05:31
Футбол
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена
Обновлено вчера в 22:05
Политика
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
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Обновлено вчера в 19:33
Футбол
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Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
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Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.
Обновлено в 04:42
Политика
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Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол
Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус»
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым
Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
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В Германии рассказали о новой холодной войне России и США
Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Массовая драка произошла в Москве
Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
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Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
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Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар
Обновлено вчера в 16:50
Экономика
Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций
В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:07