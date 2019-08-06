Экономика

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силыLenta.ru вчера в 19:00

В начале 2019 года в России ускорились темпы снижения численности рабочей силы, следует из мониторинга Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».
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с чего всё началось

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден Авторы РАНХиГС, анализируя статистическое снижение в первом квартале 2019 года численности рабочей силы в России на 0,8 млн человек, приходят к неутешительному предположению: в 2017–2018 годах число экономически активных граждан в стране достигало пика, как минимум десятилетие роста этого показателя завершилось.
Коммерсантъвчера в 18:12

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В России заканчивается рабочая сила

URA.Ru04:52

Предел численности экономически активного населения в России, вероятно, уже пройден

Коммерсантъвчера в 18:12

Россия столкнулась с угрозой кадрового голода

Московский Комсомолец02:14

СМИ: рабочей силы в РФ стало меньше

Телеканал 360°вчера в 22:52

В России не хватает рабочей силы

Deita.ruвчера в 20:15

Россия столкнулась с дефицитом рабочей силы

Lenta.ruвчера в 19:00

Аналитики зафиксировали резкое сокращение рабочей силы в России

Эхо Москвы05:03
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Общество

Госслужащим попросили увеличить размер командировочных

Повысить размер суточных выплат при служебных командировках попросил общероссийский профсоюз работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.
Обновлено в 03:35
Политика

Руководство офиса Зеленского третий месяц работает бесплатно

Зарплата президента Украины Владимира Зеленского за июль составила менее тысячи долларов, а руководство офиса президента работает бесплатно уже третий месяц, сообщило Государственное управление делами в ответ на запрос агентства "Украинские новости".
Обновлено в 05:55
Футбол

Какие матчи наших покажут бесплатно: расписание трансляций еврокубков

Общедоступный телеканал "МАТЧ!" покажет бесплатно игры с участием "Краснодара" и "Спартака".
Обновлено вчера в 10:23
Экономика

Богатейшие люди мира обеднели на миллиарды долларов

По данным Bloomberg, несмотря на падение рынков в понедельник, состояние 500 богатейших людей мира с начала года выросло на 11% и составило $5,4 трлн.
Обновлено в 05:45
Политика

Украинские туристы устроили скандал в Испании из-за российского флага

Украинские туристы устроили скандал из-за российского флага, который был вывешен в ресторане при отеле Best San Francisco в испанском городе Салоу.
Обновлено вчера в 12:54
Экономика

Ввоз продовольствия в Россию сократился на треть за пять лет

Россия почти на треть уменьшила импорт продовольствия за последние пять лет. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 01:58
Общество

Прокуратура потребовала отнять ребенка у участников митинга в Москве

Обновлено в 06:44
Происшествия

Пожар на военном складе под Ачинском полностью ликвидирован

Обновлено в 04:02
Происшествия

Член Курганского отделения «Единой России» решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в Москве

Член Курганского отделения "Единой России" Наталья Тельминова решила выйти из партии после задержания ее мужа на акции протеста в центре Москвы.
Обновлено в 04:30
Технологии

Мошенники начали использовать фейковые видео для кражи денег россиян

В интернете появился новый способ хищения средств у пользователей. Мошенники используют фейковые видео с изображением известных артистов.
Обновлено в 06:14
Транспорт

«Победа» закрыла продажу билетов в армянский Гюмри на зиму

«Победа» приостанавливает до марта (зимнее расписание) продажу билетов на рейсы из Москвы в армянский Гюмри.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии

Пентагон пообещал пресекать любую турецкую операцию на севере Сирии.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

У границ Калининградской области провел разведку самолет ВВС США

Обновлено в 06:10
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору вкусной дыни

Роспотребнадзор дал покупателям советы по выбору дыни.
Обновлено в 04:55
Общество

Смольный видит спасение долгостроев «Норманна» в банкротстве

Обновлено в 05:31
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может приобрести Эриксена

Обновлено вчера в 22:05
Политика

Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
Обновлено в 05:29
Политика

Генсек НАТО объяснил вхождение Крыма в состав России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что присоединение Крымского полуострова к России стало последствием усилившейся конкуренции между великими державами.
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

«Локомотив» договорился о трансфере Комличенко

Московский "Локомотив" достиг соглашения с чешской "Младой Болеслав" о переходе российского нападающего и лучшего бомбардира чемпионата Чехии-2019 Николая Комличенко.
Обновлено в 06:21
Гаджеты

Huawei P30 и P30 Pro ощутимо подешевели

Стоимость Huawei P30 после снижения цены начинается с отметки $525.
Обновлено в 04:42
Политика

Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США

Китай прекратил закупки сельхозпродукции в США, а также не исключает введение повышенных импортных пошлин на сельскохозяйственную продукцию, закупленную в Соединенных Штатах после 3 августа.
Обновлено вчера в 20:11
Футбол

Роналду одобрил переход Икарди в «Ювентус»

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в команде форварда «Интера» Мауро Икарди, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 06:16
Политика

Коломойский рассказал о переговорах о работе с Владимиром Соловьевым

Переговоры в Израиле вел, как утверждает олигарх, двоюродный брат журналиста Александр Шапиро, который, по словам Коломойского, «был его товарищем», с которым они вместе учились.
Обновлено в 04:47
Политика

В Германии рассказали о новой холодной войне России и США

Добыча и экспорт газа могут стать причиной новой холодной войны между США и Россией.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Массовая драка произошла в Москве

Массовая драка с участием около 60 человек произошла в Москве в районе станции метро "Площадь Ильича".
Обновлено в 05:29
Политика

В Киеве назвали главного врага Украины

Журналист украинского информационного агентства УНИАН Роман Цимбалюк назвал партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» главным врагом Украины «после России».
Обновлено в 06:21
Интернет

Пользователи 5G не хотят возвращаться к 4G

Многие новые пользователи 5G заявляют, что высокая скорость передачи данных буквально покорила их, поэтому они уже не смогут вернуться в сети 4G.
Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Футболисты «Порту» прилетели в Краснодар

Обновлено вчера в 16:50
Экономика

Акционер «Уралкалия» объявил о принудительном выкупе акций

В свободном обращении находится 3,27% обыкновенных акций "Уралкалия", то есть на выкуп Rinsoco потребуется 11,5 млрд руб. По итогам закрытия торгов Московской биржи в понедельник, 5 августа, стоимость акции составила 100,4 руб. за акцию, капитализация компании – 294,77 млрд руб. Предъявить бумаги к выкупу смогут владельцы акций по состоянию на 20 сентября.
Обновлено вчера в 13:40
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

Курс рубля в начале первых торгов недели снижается к доллару и евро на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:07
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