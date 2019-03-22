Футбол

Россия стартовала в отборе на Евро-2020 с поражения от БельгииЕвразия Daily 21 марта в 18:03

Бельгия — Россия
3 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, 21 марта
Стадион короля Бодуэна
Юри Тилеманс
14′
16′
Денис Черышев
19′
Александр Головин
26′
Далер Кузяев
Антон Миранчук
Эден Азар
45′
64′
Денис Черышев
Федор Чалов
77′
Артем Дзюба
Федор Смолов
Торган Азар
Насер Шадли
84′
Эден Азар
88′
Дрис Мертенс
90′
90′
Александр Головин
Показалось, что после забитого мяча техничные и быстрые хозяева, у которых, правда, из-за травмы стартовый матч отбора Евро-2020 пропускал форвард английского «Манчестер Юнайтеда» Ромелу Лукаку, усилят давление на ворота сборной России, но уже через две минуты футболисты в красной форме сумели сравнять счёт.
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