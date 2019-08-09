Экономика
Россия станет экспортёром пшеницы в Саудовскую АравиюПетербургский дневник вчера в 21:36
Россия станет экспортёром пшеницы в Саудовскую Аравию. Соответствующее подтверждение поступило из Эр-Рияда. Эту информацию журналистам ТАСС подтвердили в Россельхознадзоре.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Россельхознадзор ожидает решения Саудовской Аравии по поставкам пшеницы
Milknews.ru08 августа в 08:56
Новые игроки на саудовском рынке пшеницы и эффект «домино» в европейском экспорте
Зерно Он-Лайнвчера в 02:00
Саудовский импортер смягчит требования к черноморскому зерну
Национальное Аграрное Агентство08 августа в 08:03
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:40, Вашингтон
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Транспорт
В центре Москвы до вечера перекрыли движение из-за митинга
Обновлено в 04:05
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Кино
Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием
Обновлено в 06:16
Происшествия
Уголовное дело возбуждено после ДТП с автобусом в Курганской области
Следственные органы возбудили уголовное дело после съезда в кювет рейсового пассажирского автобуса в Курганской области.
Обновлено в 06:22
Происшествия
В Тамбовской области в ДТП с микроавтобусами погибли пять человек
В Мордовском районе Тамбовской области столкнулись два микроавтобуса, погибли пять человек, ещё восемь — получили травмы.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Танзании при взрыве бензовоза погибли 60 человек
В результате погибли 60 человек, еще 70 были серьезно ранены, сообщает газета The Citizen со ссылкой на полицию.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную
Красивее Ани Лорак: бывший муж певицы показал новую возлюбленную Мурат Налчаджиоглу проводит отпуск в Испании со своей новой пассией.
Обновлено в 01:44
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эмманюэль Макрон преподали украинским властям «жесткий урок».
Обновлено в 06:13
Культура
Художник комиксов Marvel и DC скончался в США
Обновлено в 02:32
Футбол
Команда Кокорина и Мамаева обыграла «Салют»
Обновлено в 05:41
Происшествия
В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В Крыму отреагировали на поднятие флага Украины в Судаке
Обновлено в 02:41
Политика
Украина пустила российский самолет в свое воздушное пространство
Российские авиакомпании не имеют права осуществлять перелеты через территорию Украины, в отношении украинских самолетов Москва ввела аналогичные меры.
Обновлено вчера в 03:39
Музыка
Кэти Перри показала новый клип на песню Small Talk
Популярная исполнительница Кэти Перри из США опубликовала новый клип на композицию Small Talk.
Обновлено в 04:09
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено в 03:07
Авто
Культовый Jaguar E-Type получит рестмодовую версию
Специалисты Diez Concepts решили вдохнуть новую жизнь в культовый спорткар и объявили, что на автомобильной неделе в Монтерее представят рестмодовую версию купе E-Type Low-Drag.
Обновлено в 06:07
Общество
В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено 08 августа в 06:30
Общество
Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа
Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.
Обновлено вчера в 08:59
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Кино
Назван самый популярный советский фильм на YouTube
Обновлено вчера в 14:53
Автоспорт
Ферстаппен назвал причины удачных выступлений «Ред Булл» в этом сезоне
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен рассказал, что с переходом на моторы «Хонда», команда лучше стала понимать предельные возможности болида.
Обновлено в 04:54
Общество
Более 1 млн человек эвакуировали из-за супертайфуна в Китае
Супертайфун «Лекима» продолжает бушевать и терзать Китай. Местные власти уже эвакуировали более миллиона человек из опасных территорий.
Обновлено в 02:31
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 Pro получил процессор Snapdragon 710
Компания Xiaomi оснастила смартфон Mi A3 Pro процессором Snapdragon 710.
Обновлено в 01:24
Общество
Плохое состояние здоровья Горбачева опровергли
Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что Горбачев последние полгода живет в больнице.
Обновлено в 04:18
Наука
На Украине изготовили водку из чернобыльской пшеницы и воды
Британские и украинские ученые изготовили партию безопасной водки с использованием воды и пшеницы из Чернобыльской зоны отчуждения, сообщили в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения.
Обновлено 08 августа в 06:37
Шоу-бизнес
Тина Канделаки показала стройные ноги
Сегодня Тина опубликовала новый снимок, продемонстрировав идеальное тело и стройные ноги.
Обновлено 08 августа в 12:43
Гаджеты
Huawei анонсировала оболочку EMUI 10
В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.
Обновлено вчера в 04:30