Экономика
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg
Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от BloombergРоссийская газета08:44
В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций. Если полгода назад наша страна занимала седьмое место, то сейчас - второе.
Российская газета08:44
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с чего всё началось
Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик по версии агентства Bloomberg, поднявшись на пять пунктов за двенадцать месяцев.Известия09:42
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