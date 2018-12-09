с чего всё началось

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась сразу на пять позиций. Если полгода назад наша страна занимала седьмое место, то сейчас - второе.

Россия стала второй в рейтинге развивающихся экономик от Bloomberg

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