с чего всё началось

В рейтинге агентства Bloomberg среди стран с развивающейся экономикой Россия за полгода поднялась сразу на пять позиций и заняла в нем вторую строчку. В прошлом рейтинге Россия занимала седьмое место. Согласно методике расчета баллов агентства, Россия набрала 2,36 баллов.

Россия стала второй развивающейся экономикой мира в рейтинге Bloomberg

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