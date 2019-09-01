Политика
Lenta.ruРоссия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Полная программа российского председательства в Совбезе ООН будет представлена 3 сентября. Ее озвучит постпред России Василий Небензя. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности.
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Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Происшествия
Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию
Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Политика
Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»
Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 21:24
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Британец получил штраф за перевозку автомобиля на крыше своей машины
Газета.Ru вчера в 07:41
Происшествия
Вертолет упал в реку в Подмосковье
Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
REGNUM вчера в 13:12
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета вчера в 06:36
Кино
Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800
Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru 30 августа в 15:34
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru 30 августа в 04:34
Финансы
Индия проводит реформу государственных банков
По сообщению индийского информационного агентства Джагран, целью масштабной реформы является повышение эффективности и снижение расходов государственных банков.
REGNUM вчера в 05:32
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости вчера в 19:42
Шоу-бизнес
Андрей Малахов записал ролик-пародию на Киркорова
Российский телеведущий Андрей Малахов записал пародию на скандал, который устроил Филипп Киркоров на конкурсе «Новая волна».
Культуромания вчера в 10:26
Общество
В России с 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
BFM.ru 00:40
Происшествия
Самолет разбился во время авиашоу в Канаде
Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.
Lenta.ru вчера в 22:13
Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews вчера в 04:45
Политика
Луценко назвали акционером подпольных казино
Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор страны Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.
Вести.Ru вчера в 14:00
Культура
Дрезденский оперный бал стартовал в Петербурге
В Петербурге 31 августа стартует Дрезденский оперный бал.
Экономика сегодня вчера в 14:56
Авто
Хардкорный 720S от McLaren готовится заменить 675LT
После недавнего шпионского видео новая версия McLaren 720S с длинным хвостом в виде прототипа вновь попалась во время тестов.
SpeedMe вчера в 09:32
Общество
Лучший в мире: В Санкт-Петербурге появится новый парк
Заведующий лабораторией туристического брендинга РГУТИС Юрий Щегольков считает, что если речь идет о новом формате арт-парка в центре такого туристического города, как Санкт-Петербург, то это, безусловно, лучше, чем застройка под «судебный квартал», которая планировалась ранее.
Комсомольская правда вчера в 11:37
Интернет
Пользователи сообщили о сбое в работе Twitter
Пользователи Twitter из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервиса. Об этом сообщается на сайте Downdetector.
RT на русском вчера в 13:41
Здоровье
Почему стучать пятками об пол может быть полезно для здоровья
Автор методики предлагал поднимать пятки на 1–2 сантиметра над полом, а затем резко их опускать.
Волгоградская правда вчера в 22:05
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» предсказал «очень громкую историю» по поводу финансирования партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», руководителем которой является бизнесмен Виктор Медведчук.
РБК 00:09
Политика
США рассматривают возможность санкций за «Северный поток-2»
США рассматривают возможность введения санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток - 2", направленного на транспортировку российского газа в Европу.
Газета.Ru вчера в 10:44
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Политика
Меркель намекнула о своих планах после ухода из политики
13 августа Меркель заявила, что после окончания срока полномочий на посту канцлера ФРГ, то есть после 2021 года, она уйдет из большой политики.
Известия вчера в 14:10
Общество
Американка взяла на борт самолета пони для моральной поддержки
Отмечается, что женщина взяла пони на борт самолета «ради моральной поддержки».
Известия вчера в 08:23
Шоу-бизнес
Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием
Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 вчера в 12:58
Происшествия
Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге
Полиция задержала 40 участников беспорядков в Гонконге.
Российская газета вчера в 18:38