Политика
Lenta.ruРоссия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Полная программа российского председательства в Совбезе ООН будет представлена 3 сентября. Ее озвучит постпред России Василий Небензя. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 02:20, Вашингтон
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
РИА Новости вчера в 06:14
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
Российская газета вчера в 17:46
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Наука
Китайские ученые разработали гель для восстановления зубной эмали
Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
Ugpressa.ru вчера в 12:50
Единоборства
Лара нокаутировал старшего брата Сауля Альвареса и стал чемпионом WBA
Напомним, Рамон является старшим братом чемпиона WBA Сауля Альвареса, которому Лара проиграл раздельным решением судей в 2014 году.
Sport24.ru 01:43
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Саратове отец зарезал свою двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержан мужчина, которого подозревают в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, которая имела врожденные патологии.
REGNUM 00:43
Футбол
«Ювентус» победил «Наполи» благодаря голу на последней минуте
РБК вчера в 16:52
Общество
Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев
Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.
РБК вчера в 09:34
Происшествия
Гонщик Юбер скончался после аварии на трассе «Формулы» в Бельгии
Французский гонщик Антуан Юбер скончался в возрасте 22 лет в результате аварии во время соревнований серии "Формулы-2" в Бельгии.
Российская газета вчера в 13:22
Политика
ЦИК пожаловалась на прессу после интервью Памфиловой
ЦИК России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу после публикации агентством «Ассошиэйтед Пресс» (АП) статьи на основе интервью председателя комиссии Эллы Памфиловой 29 августа 2019 года.
News.ru вчера в 07:48
Общество
В России изменились правила призыва в армию
Российские призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы в армии.
Lenta.ru вчера в 17:15
Политика
Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.
News.ru 30 августа в 23:15
Энергетика
Белоруссия повысила тариф на транзит российской нефти
Государственный концерн "Белнефтехим" после согласования сторонами величины тарифа отмечал, что "сегодня ни российская, ни белорусская сторона не могут однозначно определить объемы транспортировки нефти в четвертом квартале 2019 года", поэтому достигнута договоренность "на первом этапе повысить тарифы на 3,7% и вернуться к этому вопросу по итогам работы за год".
РИА Новости вчера в 17:21
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01
Происшествия
Тела погибших при крушении вертолета в Подмосковье извлечены из воды
Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Войнов сообщил в эфире телеканала "Россия 24", что спасатели подняли со дня Клязьминского водохранилища обоих погибших при падении вертолета и сам летательный аппарат.
Вести.Ru 00:45
Авто
Кроссовер Volkswagen Tharu обошел в продажах Kia Sportage
Новые автомобили вчера в 10:13
Происшествия
Пропавший глава Российско-Киргизского фонда развития найден живым
Интерфакс вчера в 21:15
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «„Челси“ потерял 2 очка. Это наша вина»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал ничью с «Шеффилд Юнайтед» (2:2) в 4-м туре АПЛ.
Sports.ru вчера в 12:42
Политика
Зеленский заявил о запланированной встрече с Путиным
По сообщению ТАСС, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о том, что во время телефонной беседы с российским президентом Владимиром Путиным двум лидерам удалось договориться о личной встрече в рамках «нормандского формата».
Военное дело вчера в 15:02
Футбол
AS назвал действия Чернова в матче с «Локомотивом» сейвом десятилетия
Авторитетное испанское издание AS назвало действия защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) сейвом десятилетия.
Чемпионат вчера в 17:51
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Экономика
Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября.
Газета.Ru вчера в 06:08
Происшествия
Тело погибшей в Турции девочки отправили в Россию
Тело 12-летней девочки, погибшей в результате несчастного случая в отеле Бодрума, отправили авиарейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
РБК 01:13
Происшествия
При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали
На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.
RT на русском вчера в 12:06
Музыка
Военные оркестры Турции и КНДР выступят в парках Москвы
Росбалт вчера в 07:55
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru вчера в 10:55
Культура
Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын»
Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.
Волгоградская правда вчера в 09:52
Общество
Конкурс на концепцию арт-парка объявят через два месяца
Gazeta.SPb 01:46