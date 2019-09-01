Политика
Lenta.ruРоссия стала председателем в Совете Безопасности ООН
Полная программа российского председательства в Совбезе ООН будет представлена 3 сентября. Ее озвучит постпред России Василий Небензя. Совет Безопасности — постоянно действующая структура ООН, отвечающая за поддержание международного мира и безопасности.
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Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Авто
Самый желанный автомобиль в СССР: тест недоступной Волги
Может, всё дело в том, что когда-то это был автомобиль советской мечты – самый большой, самый престижный, самый желанный (советские правительственные членовозы в данном случае не в счет).
За рулем 03:01
Наука
Геями не рождаются: влияние генов на гомосексуальность составляет 25%
Геями не рождаются, а становятся - это доказали американские ученые. Генетика всего лишь на 25 процентов определяет ориентацию человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:48
Происшествия
Жительница Башкирии призналась в убийстве своего годовалого сына
29 августа 28-летняя жительница села Исмаилово, что находится в Дюртюлинском районе республики Башкирия, сообщила полиции о пропаже своего годовалого ребенка.
Woman.ru вчера в 12:58
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
Газета.Ru вчера в 23:57
Финансы
Рубль в сентябре: есть ли основание для паники
Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.
Российская газета вчера в 23:00
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Происшествия
Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии
На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.
РБК вчера в 14:11
Политика
Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК вчера в 16:36
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Шоу-бизнес
Наргиз попросила прощения у Пригожина и Валерии
Певица Наргиз Закирова извинилась перед исполнительницей Валерией и ее мужем, продюсером Иосифом Пригожиным за "бестактную оговорку".
РИА Новости 04:23
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Общество
Министр просвещения Васильева поздравила учащихся с Днем знаний
Аргументы и Факты 02:40
Футбол
«Спартак» потерял двух основных игроков перед матчем с «Зенитом»
Защитник «Спартака» Айртон и полузащитник команды Резиуан Мирзов не сыграют в матче 8-го тура чемпионата России по футболу против «Зенита», сообщает «СЭ».
РБК 05:04
Общество
Продолжительность жизни россиян пообещали увеличить до 80 лет
Россиянам пообещали увеличить продолжительность жизни на семь лет: с 73 лет до 80. Об этом сообщает Телеканал «360».
Невские Новости 04:14
Единоборства
Василий Ломаченко завоевал третий чемпионский пояс в легком весе
Украинец Василий Ломаченко нанес поражение британцу Люку Кэмпбеллу, и стал обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе.
Вести.Ru вчера в 19:34
Армия и оружие
Российские Ил-76 с гиперзвуковыми ракетами шокировали американцев
Еще недавно многие военные эксперты были убеждены в том, что обладать гиперзвуковыми ракетами в своем арсенале могут исключительно боевые самолеты.
ГЛАС.RU вчера в 06:05
Происшествия
На Ставрополье в ДТП с минивэном пострадали четыре человека
В результате ДТП пострадали четыре человека, сообщили в воскресенье в краевом управлении МЧС России.
Российская газета 05:11
Политика
Дуда рассказал о сговоре Сталина и Гитлера против Польши
News.ru вчера в 23:28
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали
Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».
Ридус вчера в 14:41
Космос
Плутоватая планета
Директор NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США) Джим Брайденстайн считает, что Плутону необходимо вернуть статус планеты, которого его лишили в 2006 году.
News-24.ru 30 августа в 03:01
Происшествия
В Петербурге два ребенка выпали из окон
31 августа два ребенка выпали из окон.
Телеканал Санкт-Петербург 04:09
Политика
Алексей Гончарук стал новым премьер-министром Украины
Депутаты Верховной рады избрали нового премьер-министра Украины.
iReactor 29 августа в 11:00
Политика
Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском вчера в 14:31
Общество
Названы регионы России с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
Самые большие средние зарплаты получают учителя в Чукотском (96,4 тыс. рублей), Ямало-Ненецком округах (91,3 тыс. рублей) и Москве (89,6 тыс. рублей), соответствующее исследование в преддверии Дня знаний провел «Коммерсантъ».
REGNUM вчера в 08:03