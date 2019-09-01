Политика
ФАНРоссия стала председателем в Совбезе ООН
Россия с 1 сентября на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций. Председательство РФ в Совбезе ООН совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которое состоится 17 сентября, и ее важнейшей части — недели высокого уровня.
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с чего всё началось
Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза. Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.РИА Новостивчера в 17:08
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