Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза. Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

с чего всё началось

Россия с 1 сентября на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций. Председательство РФ в Совбезе ООН совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которое состоится 17 сентября, и ее важнейшей части — недели высокого уровня.

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