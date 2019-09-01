Программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред Василий Небензя 3 сентября после ее официального принятия членами Совбеза. Кроме того, председательство России совпадает с открытием 74-й сессии Генеральной Ассамблеи и неделей высокого уровня ГА.

с чего всё началось

Россия с 1 сентября на месяц стала председателем Совета безопасности Организации Объединенных наций. Председательство РФ в Совбезе ООН совпало с открытием 74-й сессии Генеральной ассамблеи организации, которое состоится 17 сентября, и ее важнейшей части — недели высокого уровня.

Происшествия В Брянске умер избитый полицейским подросток В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.

Политика Правила призыва в армию изменились в России С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Общество Ураган «Дориан» усилился до максимальной категории Ураган «Дориан» усилился до максимальной, пятой категории, сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

Происшествия Российские дипломаты проверяют информацию о гибели ребенка в США Генеральное консульство России в Нью-Йорке проверяет информацию о гибели ребенка, предположительно из Москвы, во время купания в городе Глостер (штат Массачусетс), пишет ТАСС.

Единоборства Ломаченко завоевал новый пояс, победив Кэмпбелла Украинец победил, сохранив титулы по версии WBA Super и WBO. А также взял новый пояс — по версии WBC.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Политика Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.

Общество Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.

Наука Ученые передали квантовую информацию через 50 км оптоволокна Физики успешно передали квантовую запутанность между веществом и светом на расстояние 50 км с помощью оптоволоконного кабеля.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.

Футбол Гол Гогуа принес ЦСКА победу в выездном матче с тульским «Арсеналом» Футболисты московского ЦСКА переиграли на выезде тульский "Арсенал" в матче восьмого тура чемпионата России.

Общество Минтруд назвал число работающих пенсионеров В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.

Политика Пенс заявил о крепких отношениях между Украиной и США Вице-президент США Майк Пенс рассказал о крепких отношениях между Украиной и США.

Автоспорт Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Происшествия Напавший с ножом на прохожих близ Лиона находится в состоянии психоза Главный подозреваемый в нападении на прохожих в субботу во французском городе Вильюрбан близ Лиона находится в состоянии психоза и параноидального бреда, пока следствие не рассматривает случившееся как теракт.

Кино Джуд Лоу отказался отвечать на вопросы о Боге и Достоевском Британский актёр Джуд Лоу на Венецианском кинофестивале рассказал, что на съёмках сериала "Новый папа" ему пришлось примерить самый маленький костюм в своей карьере.