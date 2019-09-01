С воскресенья, 1 сентября, Россия на месяц становится председателем в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. Ежемесячная ротация проходит по названию страны в алфавитном порядке, в августе в СБ председательствовала Польша.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Космос В Антарктиде нашли прожектор, передающий таинственный сигнал Недавно ученые обнаружили на просторах Антарктиды странный объект – прожектор, а точнее источник света.

Происшествия Самолет разбился во время авиашоу в Канаде Инцидент произошел во время авиашоу в рамках ярмарки, когда два легкомоторных самолета демонстрировали воздушные фигуры.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Здоровье Власти Грузии ввели льготы на лекарства для жителей приграничных сел Ограничения на переход границ Грузии с Абхазией и Южной Осетией нарушают права жителей приграничных сел, они не могут вести хозяйство и рискуют быть задержанными за пересечение границы, сказано в докладе.

Футбол Появилась ясность в вопросе будущего Дибалы в «Ювентусе» Стало ясно, какое будущее ждет игрока "Ювентуса" Паоло Дибалу в туринском клубе, передает Sky Sport Italia.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Финансы Рубль в сентябре: есть ли основание для паники Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт "Международного финансового центра", специально для "Российской газеты": - Первые дни сентября оповещают нас о том, что "самый страшный" месяц в году для рубля - август - завершился.

Космос На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.

Происшествия В результате аварии на «Формуле-2» погиб французский пилот Антуан Юбер В результате серьезной аварии на заезде девятого этапа серии «Формула-2» в Бельгии погиб французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер, сообщили в Международной автомобильной федерации (FIA).

Политика В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде» Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью Radio Maryja рассказал, почему Россия не приглашена на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны.

Политика Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Политика Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.

Космос Робот «Федор» использовал дрель и полотенце на МКС Робот "Федор", находящийся на Международной космической станции (МКС), под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова из модуля "Звезда", вытер руки при помощи полотенца и включил дрель.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Политика Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что осенью начнутся антикоррупционные процессы, с началом работы Высшего антикоррупционного суда Украины и нового генпрокурора.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве увеличился на 3 тыс. рублей - до 17,5 тыс. В декабре прошлого года Собянин подписал постановление, согласно которому увеличенный до 17,5 тыс. рублей минимальный размер пенсий неработающих пенсионеров сохранится и на 2019 год.

Политика Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.

Происшествия Пострадавшую при аварии самолета в Подмосковье девочку прооперировали Девочка, пострадавшая во время жесткой посадки легкомоторного самолета в подмосковном Минино, перенесла трехчасовую операцию, сообщил представитель Клинской городской больницы в эфире телеканала «Россия 24».

Политика Дуда заявил о договоре Гитлера и Сталина «уничтожить» Польшу Польский лидер заявил, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин в пакте Молотова-Риббентропа договорились, что "уничтожат" Польшу, а Красная армия в сентябре 1939 года, якобы будучи главным союзником Германии, вошла на территорию Польши.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.