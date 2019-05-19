Экономика

Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощейНародные новости вчера в 20:44

Ассоциация экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB) представила данные за январь-апрель текущего года, согласно которым Россия является основным импортером фруктов и овощей. Сумма экспорта составила 184,15 млн долларов.
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Россия стала основным покупателем турецких фруктов и овощей

Телеканал 360°14:54

Россия лидирует по импорту овощей и фруктов из Турции

ФАН05:39

Лидером в импорте овощей и фруктов из Турции остается Россия

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Россия занимает лидирующее место по импорту турецких овощей и фруктов

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Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

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Россия вновь стала основным импортером турецких овощей и фруктов

Вестник Кавказавчера в 16:00

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

REGNUMвчера в 07:06
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AFP: умер певец Нильда Фернандез

Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
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Музыка

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У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
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Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал негативную реакцию некоторых европейских политиков из-за возможного восстановления прав России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу

Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

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Итоги «Евровидения» могут аннулировать после скандала с победителем

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«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые вышел в Лигу чемпионов

Обновлено в 11:30
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

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Экономика

«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей

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Армия и оружие

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Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
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Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию

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Во сколько обойдется отдых в пензенских санаториях?

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Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

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Политика

Обнародована программа инаугурации Зеленского

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
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Экономика

Дмитрий Бутрин о том, зачем правительство правит Налоговый кодекс в ТОРах

Законы в России, особенно прогрессивные, любят принимать очень быстро — и это, видимо, не всегда хорошо, если потом приходится их править.
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Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Названы способы избавления от целлюлита за две недели

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Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
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Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
Обновлено в 20:20
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