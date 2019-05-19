Экономика
Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощейНародные новости вчера в 20:44
Ассоциация экспортеров Восточно-Черноморского региона Турции (DKİB) представила данные за январь-апрель текущего года, согласно которым Россия является основным импортером фруктов и овощей. Сумма экспорта составила 184,15 млн долларов.
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AFP: умер певец Нильда Фернандез
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и повторил рекорд
Месси в шестой раз стал лучшим голеадором чемпионата, повторив таким образом рекорд легендарного форварда "Атлетика" Тельмо Сарры.
Обновлено в 13:33
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Юрий Лоза раскритиковал выступление Сергея Лазарева на «Евровидении»
Выступление Сергея Лазарева в финале «Евровидения» известный российский музыкант Юрий Лоза назвал «истеричным».
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12-летний забайкалец Толочкин пробился в финал песенного телешоу «Ты супер!»
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Обновлено в 20:53
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Неподалеку от посольства США в Багдаде взорвалась ракета
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Происшествия
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Дмитрия Фролова и Андрей Васильева обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Связанны ли эти два дела, пока не ясно.
Обновлено 17 мая в 10:24
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Пушков объяснил опасения из-за восстановления России в ПАСЕ
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Димитрис Итудис: Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу
Если ЦСКА предложит мне продлить контракт, я подпишу. Без вопросов, - приводит слова Итудиса ТАСС.
Обновлено в 18:21
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Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
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Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью
Обновлено в 06:50
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В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
Обновлено в 13:43
Экономика
«Ростех» оценил экономический эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн рублей
«Ростех» подготовил дорожную карту сквозной технологии «Промышленный интернет» по нацпроекту «Цифровая экономика».
Обновлено в 17:36
Армия и оружие
Трамп предостерёг Иран от угроз в адрес США
Американский лидер Дональд Трамп предостерёг власти Ирана от угроз в адрес Соединённых Штатов.
Обновлено в 17:01
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Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
Обновлено в 14:00
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Исследование: более трети стюардесс подвергались физическому насилию
Более трети - 38 процентов стюардесс сообщили, что подвергались физическому насилию, а семь процентов были изнасилованы.
Обновлено в 14:55
Здоровье
Во сколько обойдется отдых в пензенских санаториях?
Санаторий "Березовая роща" Располагается в одноименном поселке на территории Пензенского района, рядом — Сурское водохранилище.
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Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
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Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 18:13
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35
Экономика
Дмитрий Бутрин о том, зачем правительство правит Налоговый кодекс в ТОРах
Законы в России, особенно прогрессивные, любят принимать очень быстро — и это, видимо, не всегда хорошо, если потом приходится их править.
Обновлено в 18:13
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Общество
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Названы способы избавления от целлюлита за две недели
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Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в России
Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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