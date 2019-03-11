Политика
Россия занимает второе место в мире по объёмам экспорта оружияRT на русском 04:56
На долю пяти лидеров отрасли приходится 75% мирового объёма экспорта вооружений, доля США и России — 57% от общего экспорта. По данным доклада, в период с 2014 по 2018 год Россия поставляла оружие в 48 стран. Главные клиенты российских предприятий — Индия, Китай и Алжир.
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с чего всё началось
К такому выводу пришли эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), оценившие динамику оружейного экспорта в мире.Ведомостивчера в 21:49
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Футбол
Дзюба и Смолов вызваны в сборную России на матчи отбора Евро-2020
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал состав команды для подготовки к матчам отборочного цикла чемпионата Европы против сборных Бельгии и Казахстана.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Сбербанк подтвердил гибель сотрудников в авиакатастрофе в Эфиопии
Россияне Екатерина и Александр Поляковы, которые погибли при крушении авиалайнера в Эфиопии, были сотрудниками компании "Сбербанк лизинг", подтвердила пресс-служба Сбербанка.
Обновлено в 04:06
Происшествия
Задержана мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Visa повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля повысит лимит платежа по картам без введения пин-кода с тысячи до трех тысяч рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Обновлено в 04:18
Происшествия
Прокуратура попросила приговорить Оюба Титиева к четырем годам
Прокурор попросил Шалинский суд Чечни приговорить главу чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии общего режима.
Обновлено в 04:25
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео пыток в ярославской колонии
«Новая газета» опубликовала два видео из ярославской ИК-1 с пытками над заключенным.
Обновлено в 04:44
Политика
В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте
Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Общество
Яровая предложила запретить передавать долги по ЖКХ коллекторам
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в понедельник внесла в нижнюю палату российского парламента законопроект, запрещающий передавать коллекторам задолженности по жилищно-коммунальным платежам, сообщила пресс-служба парламентария.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Певица Юлия Началова попала в реанимацию
Обновлено в 02:39
Политика
Порошенко ищут замену, а руководство СБУ навострило лыжи за рубеж
Пока, по опубликованным на Украине свежим опросам киевского Института анализа и прогнозирования, популярность Порошенко откатилась на третье место.
Обновлено вчера в 15:07
Политика
СПЧ попросил сенаторов отклонить законы о фейках и неуважении к власти
Совет по правам человека при президенте (СПЧ) попросил Совет Федерации отклонить принятые Госдумой законопроекты о фейковых новостях и штрафах за неуважение к власти в Сети и отправить документы на доработку.
Обновлено в 06:11
Происшествия
На трассе во Владивостоке опрокинулся «Панцирь-С1»
На трассе во Владивостоке опрокинулся военный автомобиль «Панцирь-С1».
Обновлено в 05:20
Армия и оружие
Шойгу рассказал о росте числа высокоточных крылатых ракет за шесть лет
Российская армия за шесть лет увеличила количество высокоточных крылатых ракет более чем в 30 раз, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.
Обновлено в 05:43
Политика
Названы вероятные места для побега Порошенко
В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Экономика
Минсельхоз скорректировал Доктрину продовольственной безопасности
Проект разрабатывают в связи с появлением новых рисков и угроз продбезопасности, вызванных экономическими санкциями, вступлением России в ВТО и углублением интеграционных процессов в рамках ЕАЭС.
Обновлено в 05:07
Экономика
Акции «Нижнекамскнефтехима» взлетели на 50% на новостях о дивидендах
Акции "Нижнекамскнефтехима" утром в понедельник взлетели на 50% и обновили максимумы на новостях о рекомендациях совета директоров выплатить акционерам дивиденды за 2018 год в размере 19,94 рубля на акцию.
Обновлено в 04:23
Кино
Российский мультфильм провалился в прокате из-за бойкота кинотеатров
Недовольство владельцев кинотеатров вызвало решение Минкульта перенести премьеру бельгийского анимационного фильма «Королевский корги», которая должна была выйти в прокат одновременно с российским мультиком.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Удар коалиции США убил более 50 человек в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе c США нанесли удар по сирийской провинции Дейр-эз-Зор, передает ТАСС.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Самолет, летевший из Сургута в Таиланд, вынужденно сел в Красноярске
Boeing-767 авиакомпании "Икар", следовавший из Сургута в Таиланд, по техническим причинам совершил посадку в аэропорту Красноярска, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 03:07
Общество
Глава ФАС рассказал о переплатах россиян за услуги ЖКХ
«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам, это все чушь собачья», – заявил Артемьев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ, передает ТАСС.
Обновлено в 05:21
Общество
Татарстан вошел в число самых замусоренных регионов России
Татарстан занял восьмую строчку в рейтинге самых замусоренных регионов России. За год в республике появляется 9,6 млн кубометров мусора.
Обновлено в 06:15
Политика
Украина внесла итальянского певца Аль Бано в черный список
Итальянского певца Альбано Карризи, более известного под псевдонимом Аль Бано, внесли в список лиц, «представляющих угрозу национальной безопасности Украины».
Обновлено в 06:05
Происшествия
Пожар на НПЗ в Комсомольске-на-Амуре ликвидирован
Обновлено в 01:42
Экономика
Семьям в России стало дороже обслуживать ипотечные кредиты
«Одной из причин роста рекомендованного дохода для обслуживания ипотеки, помимо прочего, является рост среднего размера ипотечного кредита, который увеличился прямо пропорционально снижению банками размера первоначального взноса по ипотеке», — пояснил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Обновлено в 05:20