Политика

Россия стала одним из основных экспортеров вооружения в миреРоссийская газета вчера в 21:58

По данным экспертов, за минувшие пять лет Россия поставила основные вооружения в 48 стран мира (55% общего объема пришлись на Индию, Китай и Алжир). Что же касается США, то они продавали оружие как минимум 98 странам (52% американских поставок приходятся на страны Ближнего Востока).
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с чего всё началось
США, Россия и Франция удерживают лидерство по экспорту вооружений в мире, следует из нового доклада (*pdf
) Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
РБКвчера в 21:12

Подробнее о событии

Названы крупнейшие в мире экспортеры оружия

РИА Новостивчера в 23:08

Главные новости к утру 11 марта

Коммерсантъ00:05

Эксперты обнародовали список стран - крупнейших экспортеров оружия

Московский Комсомолецвчера в 19:50

SIPRI назвал крупнейших в мире экспортеров вооружения

РБКвчера в 21:12

Эксперты назвали крупнейших в мире экспортёров вооружения

RT на русскомвчера в 22:14

Эксперты назвали крупнейшие государства — экспортёры вооружений

Life.ruвчера в 19:27

Эксперты назвали крупнейшие страны-экспортеры оружия

ТАССвчера в 19:12
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 01:02, Ашберн
Происшествия

Китай приостановил полеты Boeing 737 Max 8 после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая приняли решение временно запретить использование самолетов Boeing 737 Max 8 на всех внутренних рейсах на фоне авиакатастрофы в Эфиопии, где разбился лайнер этой модели.
Обновлено в 00:51
Общество

Синоптики сообщили о потеплении до плюс 20 градусов

По прогнозу синоптиков, 13 и 14 марта ночью в центральных областях прогнозируются морозы - до -10 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

На НПЗ в Комсомольске-на-Амуре произошел пожар

На территории нефтеперерабатывающего завода в Комсомольске-на-Амуре в Хабаровском крае произошел пожар, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.
Обновлено в 00:19
Политика

Названы вероятные места для побега Порошенко

В случае, если украинский лидер Петр Порошенко проиграет на предстоящих президентских выборах, он может бежать либо в Испанию, либо в Молдавию.
Обновлено вчера в 20:49
Происшествия

Суд оправдал подозреваемую в убийстве брата Ким Чен Ына

В Малайзии суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Аисьи, которая была подозреваемой по делу об убийстве Ким Чен Нама, старшего брата главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Кузнецова отреагировала на ситуацию с брошенной в квартире девочкой

Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала ситуацию с пятилетней девочкой, которую обнаружили в квартире в Москве с признаками истощения, сообщает институт уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
Обновлено вчера в 18:22
Спорт

Чемпионка мира по велотреку Келли Кэтлин покончила с собой в 23 года

Трехкратная чемпионка мира по велоспорту на треке американка Келли Кэтлин покончила с собой в возрасте 23 лет.
Обновлено вчера в 22:10
Авто

Названы оптимальные для российских дорог автомобили

Хресин отметил, что наиболее оптимальными для российских дорог машинами являются седаны и хэтчбеки, тем более если автомобиль будет эксклуатироваться главным образом в городском режиме.
Обновлено вчера в 17:35
Экономика

Visa в апреле повысит предельную сумму для покупок без ПИН-кода

Международная платежная система Visa разрешит держателям своих карт не вводить ПИН-код при бесконтактной оплате картами покупок на сумму до 3 тыс. руб.
Обновлено в 00:37
Политика

ГИБДД предложила ставить в пассажирских автобусах подушки безопасности

Обновлено в 00:07
Спорт

Биатлонист Гараничев пробежал два штрафных круга после одного промаха

Обновлено вчера в 13:31
Политика

Депутат Рады рассказал о последствиях нового майдана

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович оценил последствия возможного третьего майдана для Украины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:31
Экономика

Самой дорогой трассе России нашли новый источник финансирования

Росавтодор представил новую концепцию самого дорогой автомагистрали страны в Минтранс, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено вчера в 22:39
Происшествия

В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса

Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Гуайдо намерен ввести режим ЧП в Венесуэле

Хуан Гуайдо намерен просить Национальную ассамблею ввести режим ЧП на территории Венесуэлы из-за массового отключения электричества.
Обновлено вчера в 23:09
Религия

У православных христиан начался Великий пост

Православные христиане 11 марта вступают в Великий пост.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Армия взяла под охрану энергосистему Венесуэлы

Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

В Бурятии в подъезде нашли брошенного младенца

По данным полиции, инцидент произошел утром 9 марта.
Обновлено вчера в 23:54
Политика

В Раде заявили, что Украина стала «заложником Кремля» из-за 9 мая

Украина стала "заложником Кремля" в 1945 году "из-за разницы часовых поясов", заявил в в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной рады Эдуард Леонов.
Обновлено вчера в 18:03
Экономика

Повседневные траты россиян в феврале выросли вопреки традиции

Россияне увеличили повседневные траты в феврале на 1,9% по сравнению с январем вопреки сложившейся традиции.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил 4,7-километровый столб пепла

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на высоту 4,7 километра, информирует Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Обновлено вчера в 21:47
Хоккей

Стали известны все пары второго раунда плей-офф КХЛ

После победы астанинского "Барыса" над нижегородским "Торпедо" в 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги определились все пары второго раунда розыгрыша Кубка Гагарина.
Обновлено вчера в 09:48
Общество

Почти 80 счетов заблокированы в учреждениях Забайкалья

Почти 80 счетов муниципальных учреждений заблокированы в Забайкальском крае. Преимущественно, это учреждения образования.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Житель Афин остался жив, опоздав на разбившийся в Эфиопии Boeing

Житель Афин Антониос Маврополулос остался жив, опоздав на трагический рейс Boeing 737 на две минуты.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

AP: Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой

Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд.
Обновлено вчера в 18:32
Армия и оружие

Комплексы «Бук-М3» поступят на вооружение военных в Сибири в 2019 году

Партия новых зенитных ракетных комплексов (ЗРК) "Бук-М3" поступит в 41-ю общевойсковую армию, дислоцированную в Сибири, в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

В Амстердаме пройдут слушания по делу о скифском золоте

Коллекция же пока остается в Амстердаме Скифское золото - коллекция экспонатов из более чем 2 тыс. предметов со страховой оценочной стоимостью около $2 млн, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", проходившей с февраля по август 2014 года в Музее Алларда Пирсона в Амстердаме.
Обновлено вчера в 17:06
Кино

Виктор Сухоруков отреагировал на съемки «Брата-3»

Обновлено вчера в 10:21
Политика

Немецкий политик: Европа сама отказалась от диалога с Россией

Бывший советник экс-канцлера Германии Гельмута Коля рассказал, что Европа отказалась сотрудничать с Россией, когда Москва была готова к диалогу.
Обновлено вчера в 21:44
Здоровье

В Минздраве поддержали оплату врачам сверхурочных при диспансеризации

Минздрав поддерживает оплату сверхурочной работы врачей в период прохождения гражданами диспансеризации.
Обновлено в 00:38
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