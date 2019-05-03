Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуНТВ вчера в 00:25

В I квартале 2019 года российский Центробанк закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонн. Как говорится в докладе WGC, Россия вышла в лидеры по закупкам золота, стремясь уменьшить зависимость от американского доллара на случая введения новых санкций.

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 году

Происшествия По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Наука Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.

Политика КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ» Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.

Политика В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе» Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.

Политика Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.

Общество В Крыму изготовили самую большую в мире турку Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.

Происшествия В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Происшествия В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов» Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.

Происшествия В Оренбургской области загорелись шесть домов Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Авто В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106 Тюнинг-ателье TRS Racing из небольшого польского города Ченстохов, представило очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.

Шоу-бизнес Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса» Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.

Экономика Бюджет программы переселения из ветхого жилья на Сахалине увеличен втрое Критически необходимую программу по переселения из аварийного и ветхого жилья на Сахалине и Курилах в этом году решили значительно расширить, увеличив объемы ее финансирования.

Политика 40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.

Политика Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.

Происшествия Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Космос Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.

Футбол Моуринью ведет переговоры с «Ромой» Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».

Политика В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.

Футбол Рибери может вернуться в «Галатасарай» Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может оказаться в "Галатасарае".

Футбол Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.

Армия и оружие В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.

Авто BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.

Гаджеты Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.