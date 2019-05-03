Экономика

Россию объявили мировым лидером по закупкам золота в 2019 годуНТВ вчера в 00:25

В I квартале 2019 года российский Центробанк закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2168,3 тонн. Как говорится в докладе WGC, Россия вышла в лидеры по закупкам золота, стремясь уменьшить зависимость от американского доллара на случая введения новых санкций.
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

RT на русскомвчера в 13:36

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Интерфакс02 мая в 19:11

Главные новости к утру 3 мая

Коммерсантъвчера в 00:05

Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

РБК02 мая в 22:43

Россия в I квартале 2019 года стала лидером по закупкам золота

ТАСС02 мая в 20:37

Россия стала мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ruвчера в 06:01

Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

Известия02 мая в 18:48
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Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза

Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Наука

Программист-самоучка решил криптографическую задачку, которую не могли отгадать более 20 лет

Для решения криптографической задачки необходимо было как можно быстрее выполнить последовательное возведение в квадрат исходного числа 80 трлн раз.
Обновлено вчера в 11:39
Политика

КГБ Белоруссии впервые прокомментировал задержание «агента ФСБ»

Ранее 1 мая «Росбалт» со ссылкой на источник в белорусских силовых структурах сообщил, что Втюрин был задержан за деятельность в интересах ФСБ и Федеральной службы охраны России.
Обновлено в 04:44
Общество

Названы города России, в которых живут самые счастливые люди

Обновлено вчера в 03:32
Политика

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02
Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским.
Обновлено в 04:11
Общество

В Крыму изготовили самую большую в мире турку

Крымские мастера изготовили самую большую в мире крымско-татарскую турку высотой более 2,2 метра, которая вмещает около 10 тысяч чашек кофе, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслан Бальбек.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли два комика Stand Up

На Кубани в страшном ДТП трассе Белореченск - Нижневеденеевский погибли два комика из телевизионного развлекательного шоу Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Хабаровском крае загорелись гаражи на площади 1000 «квадратов»

Пламя охватило шесть гаражей и хозяйственные постройки. Площадь пожара составила тысячу квадратных метров.
Обновлено в 05:21
Происшествия

В Оренбургской области загорелись шесть домов

Шесть жилых домов загорелись от пала сухой травы на окраине Орска в Оренбургской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 12:01
Авто

В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106

Тюнинг-ателье TRS Racing из небольшого польского города Ченстохов, представило очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес

Вся правда о победе дочери Алсу: что сказал финалист «Голоса»

Несмотря на скандал с возможной фальсификацией голосов в пользу дочери Алсу, юные артисты продолжают общение в общем чате.
Обновлено в 04:39
Экономика

Бюджет программы переселения из ветхого жилья на Сахалине увеличен втрое

Критически необходимую программу по переселения из аварийного и ветхого жилья на Сахалине и Курилах в этом году решили значительно расширить, увеличив объемы ее финансирования.
Обновлено в 05:11
Политика

40 лет назад к власти пришла «железная леди» Маргарет Тэтчер

Занять место Тэтчер в британской истории сегодня стремится Тереза Мэй, которая в 2016 году стала второй женщиной на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 05:14
Армия и оружие

Израильские военные засекли пуски 50 ракет из сектора Газа

Обновлено в 03:43
Политика

Коломойский назвал конфликт на Донбассе гражданской войной

Коломойский добавил, что в стране есть два конфликта – горячий и холодный.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне

В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Космос

Запуск первой частной ракеты в Японии прошел успешно

В Японии с третьей попытки удалось запустить частную ракету MOMO. Она поднялась на высоту 100 км, а затем упала в Тихий океан.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол

Моуринью ведет переговоры с «Ромой»

Бывший главный тренер «Челси», «Реала» и «МЮ» Жозе Моуринью ведет переговоры с итальянской «Ромой».
Обновлено в 03:44
Политика

В американской делегации рассказали о впечатлениях от посещения Крыма

Крым не заслуживает столь радикальной санкционной политики со стороны США, позиция американских властей удивляет, заявил представитель американской делегации, член организации "Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе" Джо Макинтаер.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Семья Алсу прокомментировала скандал в финале «Голоса»

По результатам голосования, выиграла Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 06:59
Политика

Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении РФ

Посол США в Германии Ричард Гренелл назвал немыслимой политику ЕС в отношении России.
Обновлено вчера в 20:44
Футбол

Рибери может вернуться в «Галатасарай»

Полузащитник "Баварии" Франк Рибери может оказаться в "Галатасарае".
Обновлено в 04:44
Общество

Baijiahao (Китай): что едят новобранцы в российской и китайской армиях? Вам ни за что не догадаться! (Baijiahao)

Разобравшись во всем поподробнее, узнаем, что на севере Китая есть такой обычай: «Встал — ешь пельмени, сел — ешь лапшу».
Обновлено в 04:35
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В ДНР сообщили о появлении флага вермахта на позициях силовиков

Украинские военные из батальона «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии, сообщил военный корреспондент министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань.
Обновлено вчера в 18:47
Авто

BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe

Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Башенный кран упал на западе Москвы

На западе столицы упал башенный кран, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах Москвы.
Обновлено в 04:20
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