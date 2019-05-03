Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 годуДождь вчера в 03:52
В первом квартале 2019 года мировой спрос на золото достиг максимума с 2013 года — центральные банки закупили 145,5 тонны, что на 68% больше, чем в январе-марте 2018 года. Россия стала крупнейшим покупателем драгоценного металла, говорится в отчете Всемирного совета по золоту (WGC).
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году
RT на русскомвчера в 13:36
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