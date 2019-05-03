Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 годуВедомости 05:21

В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
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