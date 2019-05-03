Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 годуВедомости 05:21
В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Армия и оружие
Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР
«Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.
Обновлено в 08:31
Футбол
Рахимов рассказал, как «Ахмат» подготовился к «Зениту»
Главный тренер грозненского «Ахмата» Рашид Рахимов рассказал о своих ожиданиях от матча с петербургским «Зенитом» в рамках 27 тура чемпионата России по футболу.
Обновлено в 15:31
Политика
За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
Обновлено в 03:50
Происшествия
СМИ сообщили о задержании 20 человек на хип-хоп-фестивале в Лужниках
В результате столкновений посетителей хип-хоп-фестиваля Hip-Hop MayDay с полицией 20 человек задержаны, на них составлены административные протоколы.
Обновлено в 14:41
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Общество
Ростовские полицейские наденут форму сотрудников НКВД
Обновлено в 02:39
Общество
В Индии будут эвакуированы около миллиона человек из-за циклона «Фани»
Всего планируется эвакуировать около миллиона человек. Жителей размещают в специально оборудованных временных лагерях.
Обновлено вчера в 18:16
Хоккей
Гол Овечкина вошел в топ-5 лучших шайб в истории НХЛ
Обновлено в 09:38
Игры
Risk of Rain 2 стала «миллионером» за месяц в раннем доступе
Онлайновый шутер с элементами рогалика Risk of Rain 2 вышел в ранний доступ Steam 28 марта 2019 года.
Обновлено в 13:46
Энергетика
Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Политика
Трамп рассказал о своем общении с Путиным
Обновлено в 14:03
Шоу-бизнес
Алена Шишкова удивила поклонников новым цветом волос и худобой
Нужно сказать, что поклонников удивил не только цвет волос, но и фигура модели.
Обновлено в 09:25
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Общество
Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы
По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Связали в ванной: мать известного блогера ограбили на 8 млн рублей
В Москве преступники ограбили 58-летниюю жительницу квартиры на Средней Первомайской улице, похитив наличность и ювелирные украшения на сумму более 8 млн рублей.
Обновлено в 10:12
Транспорт
В Амстердаме введут полный запрет на автомобили на дизеле и бензине
Городские власти Амстердама приняли решение о полном запрете на въезд в город машин и мотоциклов с бензиновыми и дизельными двигателями к 2030 году, сообщает газета The Guardian.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Финансы
Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года
Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Гаджеты
Наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Мужчина из Тайваня во время сна случайно проглотил беспроводной наушник Apple AirPods, при этом устройство продолжило работать даже внутри желудка – сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 13:46
Армия и оружие
Российская и сирийская авиация нанесли массированные удары по боевикам
Российская и сирийская авиации вечером 2 мая нанесли массированные авиаудары по северо-западному региону Сирии.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры
Обновлено в 15:19
Происшествия
Реконструктор погиб в Подмосковье после случайного выстрела
«Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник сообщил, что погибший взял у знакомого охолощенный пистолет ТТ и случайно выстрелил в себя сам.
Обновлено в 13:44
Технологии
Гендиректор РКЦ «Прогресс» собирается уволить более 180 сотрудников
Самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) планирует в скором времени уволить 189 сотрудников, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:23
Политика
Эксперты ООН сочли приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению
Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям назвала наказание основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, которого суд в Лондоне приговорил к тюремному заключению на 50 недель, несоразмерным совершенному им преступлению.
Обновлено в 15:18