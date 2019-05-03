Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 годуВедомости 05:21
В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
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Происшествия
Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США
Обновлено в 23:14
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Здоровье
Туристы из России застряли в Монголии из-за вспышки чумы
Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
Обновлено вчера в 02:20
Политика
В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского
Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Экономика
Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес
Обновлено в 15:45
Армия и оружие
Власти Сирии осудили проведение съезда арабских племен
МИД Сирии назвал «незаконной акцией» проведение съезда представителей арабских племен на севере страны.
Обновлено в 20:59
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Космос
Ритуальный кратер пришельцев обнаружили в Белфасте
Странный идеально круглый кратер, найденный исследователями в Белфасте (Северная Ирландия), может иметь отношение к представителям внеземных разумных цивилизаций — уфологи уверены, что здесь пришельцы приносили в жертву пойманных для экспериментов землян.
Обновлено в 02:47
Политика
Трамп возмутился цензурой в Facebook и Twitter
Поводом для обвинений стали случаи, когда "консервативные мыслители" Джемс Вудс и Пол Уотсон были заблокированы в Twitter и Facebook.
Обновлено в 22:42
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет
"Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:45
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Политика
СМИ сообщили об упущенном шансе США свергнуть Мадуро
Советник президента США Джон Болтон заявил, что Вашингтон готов принять любые меры в Венесуэле, и призвал Москву не вмешиваться.
Обновлено в 20:40
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес
Никита Пресняков показал жену в домашней обстановке без макияжа
Внук певицы Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков на своей странице в соцсети в разделе Stories в Instagram показал поклонникам свою жену Алену Краснову в домашней обстановке.
Обновлено в 22:10
Общество
Аномальный холод в Петербурге сойдёт ко Дню Победы
По данным специалистов, ближе к 9 мая в Санкт-Петербурге количество осадков снизится, станет больше солнца, что позволит воздуху прогреваться до 12-17 градусов, а в Новгородской области температура воздуха будет доходить до 18 градусов.
Обновлено в 15:26
Музыка
Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест
Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Происшествия
Электропоезд «Ласточка» столкнулся с грузовиком
Грузовик «Урал» совершил выезд на железнодорожные пути перед надвигающимся электропоездом №821 «Ласточка».
Обновлено в 05:47
Политика
В ДНР внесли изменения в процедуру оформления российского гражданства
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) внесли изменения в процедуру оформления жителями республики гражданства России, сообщили в МВД республики, сообщает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:20
Общество
Новый император Японии впервые обратился к народу с речью
Японский император Нарухито и императрица Масако впервые появились перед народом через три дня после интронизации, император впервые обратился к народу с короткой речью.
Обновлено в 21:11
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Футбол
Игроки «Порту» навестили Касильяса в больнице во вратарских свитерах
Игроки, тренер Сержиу Консейсау и персонал "Порту" навестили голкипера Икера Касильяса, который сейчас находится в больнице.
Обновлено в 16:47
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Позже Бородина подтвердила, что самое страшное уже позади и Подъяпольский восстанавливается.
Обновлено в 15:07
Происшествия
В Кургане в частном доме взорвался газовый баллон
Два человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме в Кургане, огнем охвачены три частных жилых дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 10:18
Происшествия
Трагедия в Финском заливе и смертельный параджампинг в Приморье: к чему приводит беспечность
Виной трагедии, которая произошла в Финском заливе стали и алкоголь, и нехватка жилетов: 8 на 9 человек.
Обновлено в 14:39
Политика
Партия Мэй потерпела поражение на региональных выборах
Партия Терезы Мэй получила рекордное низкое количество голосов на региональных выборах в Англии и Северной Ирландии.
Обновлено в 18:54