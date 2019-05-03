Экономика

Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 годуВедомости 05:21

В целом страны пополнили свои запасы золота на 145,5 т в I квартале, что на 68% превышает аналогичный показатель прошлого года. Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

RT на русском13:36

Россия стала мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ru06:01

Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

Известиявчера в 18:48

Эксперты назвали Россию крупнейшим покупателем золота в мире

РБКвчера в 22:43

Россия в I квартале 2019 года стала лидером по закупкам золота

ТАССвчера в 20:37

Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году

Интерфаксвчера в 19:11

Главные новости к утру 3 мая

Коммерсантъ00:05
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Происшествия

Здание издательства «Известия» горело в Москве

Произошел пожар в пятницу в здании издательства "Известия" в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного МЧС.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП после исповеди

Певец уверяет, что встал в пять утра, чтобы отправиться в церковь на службу – он хотел исповедаться и причаститься.
Обновлено в 16:11
Шоу-бизнес

Шеф-редактора детского «Голоса» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 13:49
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено в 08:38
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие

В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Общество

Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл

Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес

Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности

Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Происшествия

Ребенка в детском саду Краснодара заставили целовать землю

Заведующая детским садом №74 в Краснодаре поставила ребенка на колени, а после заставила поцеловать землю.
Обновлено 01 мая в 19:27
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил о сближении с США по вопросу поставок газа

«Нафтогаз» ведет переговоры с США по вопросам поставок на Украину американского газа.
Обновлено в 14:24
Экономика

В Центробанке Эстонии остался на хранении один слиток золота

Обновлено в 16:21
Финансы

Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
Обновлено в 06:05
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика

Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая

Международный трибунал по морскому праву проведет слушания по делу задержанных в России украинских моряков 10 мая, сообщила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Основатель LinguaLeo признался в убийстве сестры

Обновлено в 15:19
Общество

Гроза и ураганный ветер придут в Москву 5 мая

Гидрометцентр России предупредил москвичей об ухудшении погоды, 5 мая в столичном регионе ожидается гроза.
Обновлено в 07:39
Происшествия

В Крыму воздушный шар с ребенком унесло ветром в сторону моря

Обновлено в 03:55
Экономика

Бразилия прекратила печать национальной валюты Венесуэлы

Бразилия прекратила печать и экспорт венесуэльских боливаров в соседнее государство, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на Монетный двор Бразилии.
Обновлено в 10:38
Политика

В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского

Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.
Обновлено в 08:25
Политика

В ООН назвали приговор Ассанжу несоразмерным его преступлению

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям сочла наказание основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу в виде 50 недель тюрьмы, назначенное ему судом Великобритании за нарушение условий освобождения под залог, несоразмерным этому преступлению.
Обновлено в 09:09
Футбол

Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в матче с «Торино»

Обновлено в 16:25
Политика

Трамп заявил Путину о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп во время разговора с российским лидером Владимиром Путиным заявил о необходимости передачи власти в Венесуэле.
Обновлено в 13:35
Музыка

Участникам Евровидения-2019 предложили сдать ДНК-тест

Участникам Евровидения-2019 предложили выяснить свою родословную с помощью ДНК-теста, заявили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
Обновлено в 04:13
Кино

Режиссер «Соника в кино» после критики пообещал изменить дизайн героя

Режиссер фильма "Соник в кино" Джефф Фаулер в твиттере заявил, что студия изменит внешний вид главного героя из-за критики в сети.
Обновлено в 02:33
Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Политика

Госдеп: США готовы подключиться к нормандскому формату по Донбассу

США готовы подключиться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но не имеют официальной позиции из-за сопротивления России.
Обновлено в 16:09
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы оппозиционного первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Политика

Госдеп пригрозил санкциями за расширение АЭС в Бушере

В Госдепартаменте США заявили, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС в иранском Бушере и за вывоз из Ирана обогащённого урана в обмен на урановую руду.
Обновлено в 16:47
Футбол

«Страсбур» и «Марсель» поделили очки

В матче 35-го тура чемпионата Франции "Страсбур" на своем поле сыграл вничью с "Марселем" – 1:1. Для "Страсбура", который выиграл Кубок лиги в нынешнем сезоне, это пятый матч подряд без победы.
Обновлено в 16:47
Энергетика

Россия может сократить добычу нефти на 10%, сообщил Reuters

Агентство Reuters узнало об обращении "Транснефть" российским нефтяным компаниям с просьбой сократить добычу нефти.
Обновлено в 16:08
Здоровье

Врач развенчал миф о вреде питья во время еды

По словам специалиста, человек, у которого нет выраженных острых проблем с желудочно-кишечным трактом, может пить воду как до и после еды, так и непосредственно во время приёма пищи.
Обновлено в 03:09
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