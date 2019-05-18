Политика

Россия созывает Совбез ООН в связи с принятием Радой закона о языкеУкраина.ру 18 мая в 04:32

Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что РФ настаивает на созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с принятием украинским парламентом закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Россия намерена созвать Совбез ООН из-за украинского «языкового» закона

Евразия Dailyвчера в 09:49

«Мовный» закон Украины станет на повестке дня Совета безопасности ООН

Новостной фронт18 мая в 05:44

«В стиле Первого канала»: Россия созывает Совбез ООН для обсуждения закона об украинском языке

ВладТайм18 мая в 04:00

Россия созывает Совбез ООН в связи с принятием Радой закона о языке

Украина.ру18 мая в 04:32

Созыв Совбеза ООН требует Россия из-за принятия ВР мовоцидного закона

ANNA-News18 мая в 06:26
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Политика

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Политика

В Киеве начинается инаугурация Владимира Зеленского

Согласно программе, в 10 утра в Верховной Раде Владимир Зеленский принесёт присягу на верность народу Украины, после этого президент вместе с супругой будет встречать высокопоставленных гостей.
Обновлено в 02:55
Общество

На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи

В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая

В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия

Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа

Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:06
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес

79-летний Эммануил Виторган показал подросшую годовалую дочь Этель

Родители в девочке души не чают, также, как и брат с племянниками. Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото с подросшей малышкой.
Обновлено в 01:26
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Кино

Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников

Обновлено в 03:12
Политика

В Госдуме не исключили выдачи паспортов России жителям Приднестровья

Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Общество

Мэр Челябинска потребовал от Текслера конкретных претензий

Как уже рассказывал «Курс дела», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своем Instagram жестко раскритиковал концепцию развития общественного транспорта, представленную челябинской мэрией, на которую градоначальник с подчиненными запрашивали 7 млрд. рублей из бюджета.
Обновлено в 03:08
Хоккей

Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею

Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех

Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Здоровье

Названы бессимптомные опасные заболевания

Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира доставили в полицию на кресле-каталке

Обновлено в 03:10
Происшествия

Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице

В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Общество

Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья

В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Политика

Зеленский назвал национальную идею Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга

Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29
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