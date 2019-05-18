Политика
Россия созывает Совбез ООН в связи с принятием Радой закона о языкеУкраина.ру 18 мая в 04:32
Спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко заявил, что РФ настаивает на созыве заседания Совета безопасности ООН в связи с принятием украинским парламентом закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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Политика
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой
СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Политика
В Киеве начинается инаугурация Владимира Зеленского
Согласно программе, в 10 утра в Верховной Раде Владимир Зеленский принесёт присягу на верность народу Украины, после этого президент вместе с супругой будет встречать высокопоставленных гостей.
Обновлено в 02:55
Общество
На памятнике Ленина в Екатеринбурге появились оскорбительные надписи
В Екатеринбурге на постаменте памятника Владимиру Ленину в центре города появились оскорбительные надписи.
Обновлено в 03:23
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Как отмечается, телезрители 11 стран отдали наивысшие 12 баллов певцу от России.
Обновлено вчера в 16:33
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая
В интервью телеканалу Fox News Дональд Трамп рассказал, что значительный рост ввозных пошлин на товары из Китая побуждает компании переводить производство из Китая во Вьетнам и другие страны Азии.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Шведская прокуратура запросила ордер на арест Ассанжа
Шведская прокуратура запросила у районного суда города Уппсала ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено в 03:06
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставку
«Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
Обновлено в 02:41
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган показал подросшую годовалую дочь Этель
Родители в девочке души не чают, также, как и брат с племянниками. Эммануил Виторган опубликовал в Instagram фото с подросшей малышкой.
Обновлено в 01:26
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Кино
Финальный эпизод «Игры престолов» расстроит всех поклонников
Обновлено в 03:12
Политика
В Госдуме не исключили выдачи паспортов России жителям Приднестровья
Госдума может принять решение о выдаче российских паспортов жителям Приднестровья, заявил депутат нижней палаты парламента Александр Ярошук.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Общество
Мэр Челябинска потребовал от Текслера конкретных претензий
Как уже рассказывал «Курс дела», врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер в своем Instagram жестко раскритиковал концепцию развития общественного транспорта, представленную челябинской мэрией, на которую градоначальник с подчиненными запрашивали 7 млрд. рублей из бюджета.
Обновлено в 03:08
Хоккей
Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею
Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.
Обновлено вчера в 16:48
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, как достается слава и успех
Певица сообщила, что успех легко не дается, это огромный труд, а порой, и боль.
Обновлено в 03:36
Общество
В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой
В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Общество
Россиян упрекнули в женитьбе ради застолья
В Госдуме раскритиковали молодых россиян за безответственность в вопросах заключения брака и упрекнули в женитьбе ради свадебного торжества.
Обновлено в 01:59
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Зеленский назвал национальную идею Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назвал национальную идею страны — объединившись, сделать невозможное.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Неизвестные ранили ножом четырех посетителей кафе на юге Петербурга
Полиция Петербурга разыскивает неизвестных, напавших с ножом на четырех посетителей кафе на улице Салова во Фрунзенском районе.
Обновлено в 03:29