Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языкеРоссийская газета 03:07

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который должен вступить в силу через два месяца, противоречит мирным процессам вокруг конфликтов на территории Украины. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Москалькова призвала не допустить дискриминацию русскоязычных на Украине

РИА Новости06:06

СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке

RT на русскомвчера в 22:59

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

Газета.Ruвчера в 23:42

Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке

Коммерсантъвчера в 23:30

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

РБК01:08

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

ТАССвчера в 22:58

СБ ООН собирает экстренное заседание в связи с законом об украинском языке

Life.ruвчера в 22:56
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Происшествия

Омбудсмен Мерзлякова назвала положительное последствие битвы за сквер

Напомним, протестные акции в сквере около Драмтеатра в Екатеринбурге продолжались шесть дней.
Обновлено в 05:19
Политика

Во время инаугурации Зеленский распустил Раду

Обновлено в 04:01
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Общество

В Челябинске после протестов отложили строительство часовни

В Челябинске часовня пока не появится в сквере возле Южно-Уральского государственного университета.
Обновлено в 03:09
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия

В Башкирии проверят законность закрытия кафе после суицида чиновницы

Прокуратура Башкирии оценит законность проверки Роспотребнадзором уфимского кафе, после скандала вокруг которого инспектор ведомства покончила с собой.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель

Обновлено в 04:50
Политика

Путин не поздравил Зеленского с инаугурацией

Президент России Владимир Путин не поздравил Владимира Зеленского с инаугурацией на посту президента Украины, следует из ответов пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова на вопросы журналистов.
Обновлено в 05:23
Политика

В БПП и НФ отреагировали на роспуск Рады Зеленским

Заместитель председателя БПП Игорь Кононенко заметил, что Рада не будет противостоять роспуску.
Обновлено в 06:30
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Российский писатель Захар Прилепин избил поэта Спартака Голикова.
Обновлено в 06:26
Политика

Трамп подтвердил кибератаку США против России

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News косвенно признал, что Соединенные Штаты провели против России кибератаку.
Обновлено в 05:16
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Челябинске гражданина США отправили в колонию за порносъемки

Челябинский областной суд оставил в силе приговор гражданину США Дэвиду Лэнгу, который вместе с челябинской помощницей занимались изготовлением и распространением порнографических материалов с участием несовершеннолетних.
Обновлено в 05:22
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Здоровье

ФАС поддержала продажу крепкого алкоголя с 21 года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит рисков в случае принятия законопроекта о запрете на продажу крепкой алкогольной продукции (более 16,5%) лицам младше 21 года.
Обновлено в 05:00
Футбол

Роналду случайно ударил чемпионским Кубком сына

Обновлено в 05:40
Политика

Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

Обновлено в 05:17
Авто

Mercedes-Benz представил самый безопасный автомобиль в мире

Концепт-кар Experimental Sicherheits Fahrzeugs (ESF) разработан на базе Mercedes-Benz GLE.
Обновлено в 05:17
Происшествия

Защита Кокорина обжаловала приговор

Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников рассказал РИА Новости, что Александр Кокорин, по словам футболиста, в случае если апелляционная инстанция оставит приговор в силе, хотел бы отбывать наказание в Белгородской области, откуда он родом.
Обновлено в 05:32
Происшествия

ГИБДД проверит видео, в котором Загитова едет без прав на автомобиле

Обновлено в 06:20
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Транзит российской нефти через Украину вновь приостановили

Транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через Украину в сторону ЕС возобновлялся в понедельник, однако вновь был приостановлен по техническим причинам.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.
Обновлено в 06:50
Здоровье

В Кузбассе маленьких детей лишили жизненно необходимого лекарства

В районной больнице перестали выдавать рецепты на лекарство «Кеппра», которое детям жизненно необходимо, при этом медики предложили заменить его аналогом, хотя делать это нельзя.
Обновлено вчера в 23:35
Авто

АвтоВАЗ отзывает почти 33 тысячи Lada Largus

Обновлено в 06:57
Общество

Из-за мощного циклона остались без света 25 муниципалитетов Приморья

Энергетики Приморского края восстанавливают электроснабжение 25 населенных пунктов Приморья, которые остались без электроснабжения из-за ливней и штормового ветра, вызванных мощным циклоном, прошедшим в крае.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Почему дочка Алсу может пропустить повторный финал «Голоса»

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова, ставшая объектом травли после победы на детском "Голосе", может не принять участие в дополнительном этапе конкурса.
Обновлено в 06:40
Политика

Турецкая прокуратура выдала ордеры на арест 250 сотрудников МИД

Прокуратура Турции распорядилась произвести арест 249 сотрудников МИД страны по подозрению в связях с организацией оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена в рамках продолжающегося расследования попытки госпереворота в 2016 году, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 04:13
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