Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языкеРоссийская газета 03:07

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации". Заседание, запланированное на 22:00 по московскому времени, будет открытым для прессы.
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Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

Российская газета03:07

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

Газета.Ruвчера в 23:42

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

РБК01:08

Совбез ООН соберется на внеочередное заседание по Украине

РИА Новости02:43

Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке

Коммерсантъвчера в 23:30

СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке

RT на русскомвчера в 22:59

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

ТАССвчера в 22:58
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Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Обновлено в 03:20
Общество

До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни

"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
Обновлено в 02:17
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Политика

Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Происшествия

В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой

В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика

Глава СБУ Грицак подал в отставку

Nation News сообщало, что СМИ назвали первый указ Зеленского на посту президента.
Обновлено в 02:40
Политика

Кличко приехал на велосипеде на инаугурацию Зеленского

Киевский мэр приехал на велосипеде на инаугурацию избранного украинского лидера Владимира Зеленского, сообщает "112 Украина".
Обновлено в 02:58
Армия и оружие

Военные учения Франции у берегов Индонезии пошли не по плану

Военные учения французских ВВС с индонезийской военной авиацией пошли не по плану.
Обновлено в 04:06
Политика

Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину

Обновлено в 04:09
Кино

В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Политика

Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу

Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Гаджеты

Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру

Китайская телекоммуникационная компания Huawei продолжит предоставление обновлений для системы безопасности своих устройств, реализованных по всему миру, и будет осуществлять их послепродажное обслуживание.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес

Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной

В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Футбол

Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Авто

УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия

В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой

Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
Обновлено в 03:50
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду

Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Транспорт

На КАД одну полосу движения перекроют на неделю

Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
Обновлено в 05:22
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге

Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Общество

Названы регионы — лидеры по вводу жилья

В прошлом году больше всего жилья ввели в Ленинградской (1,442 квадратного метра на человека) и Московской областях (1,174 квадратного метра), свидетельствуют результаты рейтинга РИА Новости.
Обновлено в 02:09
Политика

Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу

В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика

В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
Обновлено в 04:51
Наука

Пробы древних вулканов раскрыли настоящую тайну Бермудских островов

Долгие годы считалось, что и древние, давно погасшие вулканы, которые некогда подняли со дна Саргассового моря Бермудские острова, действовали под действием мантийных плюмов.
Обновлено в 02:29
Происшествия

В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

Обновлено в 01:00
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за то, что она не воспринимает Россию как угрозу.
Обновлено в 03:10
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