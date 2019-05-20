Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языкеРоссийская газета 03:07
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации". Заседание, запланированное на 22:00 по московскому времени, будет открытым для прессы.
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Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Коммерсантъвчера в 23:30
СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке
RT на русскомвчера в 22:59
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Политика
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Обновлено в 03:20
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До 27 градусов тепла ожидается в Москве в ближайшие дни
"В среду будет самый теплый день недели, да и просто по определению - самый теплый день: 25-27 градусов тепла", - сказал Вильфанд.
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Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:06
Происшествия
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В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
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Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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Военные учения французских ВВС с индонезийской военной авиацией пошли не по плану.
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Политика
Зеленский призвал украинцев возвращаться на Украину
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Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
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Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
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Huawei продолжит обслуживание своих устройств по всему миру
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Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Алибасов рассказал о расставании с Федосеевой-Шукшиной
В Сети появились данные о расставании Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Информацию прокомментировал музыкальный продюсер.
Обновлено в 03:13
Авто
Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей
Обновлено вчера в 04:39
Футбол
Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев рассчитывают, что суд апелляционной инстанции засчитает им один день в СИЗО за полтора дня тюремного заключения и отпустит на свободу.
Обновлено в 04:38
Авто
УАЗ напомнил об уникальном «Головастике»
Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об уникальном грузовичке «Головастик», вставшем на конвейер в 1965 году.
Обновлено в 02:02
Происшествия
В работе банкоматов и приложения Альфа-банка произошел сбой
Через мобильное приложение Альфа-банка невозможно провести операции по картам, пожаловались клиенты банка в Twitter.
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Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям устроили фотосессию с детьми в саду
Кейт Миддлтон отлично прорекламировала свой проект, устроив в нем фотосессию с мужем и детьми.
Обновлено в 04:00
Транспорт
На КАД одну полосу движения перекроют на неделю
Между развязками с Московским и Таллинским шоссе на КАД полностью перекроют одну полосу движения.
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Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия
Автомобиль такси упал в яму с кипятком в Петербурге
Легковой автомобиль одной из служб такси угодил в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва трубы во дворе дома №152, корпус 2, на Бухарестской улице Санкт-Петербурга.
Обновлено в 04:25
Общество
Названы регионы — лидеры по вводу жилья
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Обновлено в 02:09
Политика
Трамп заявил об уходе американских компаний из КНР из-за пошлин
Президент США Дональд Трамп заявил об уходе американских компаний из Китая.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие
Силы ПВО в Хмеймиме отразили атаку боевиков на авиабазу
В Минобороны России сообщили, что боевики 19 мая, в воскресенье, из ракетных систем залпового огня (РСЗО) обстреляли авиабазу Хмеймим, силы ПВО базы отразили атаку.
Обновлено в 04:57
Политика
В Совфеде оценили решение Зеленского распустить Раду
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в понедельник, 20 мая, оценил решение президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду.
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Наука
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Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за ее отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский раскритиковал Германию за то, что она не воспринимает Россию как угрозу.
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