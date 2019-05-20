Политика
Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языкеРоссийская газета 03:07
По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации". Заседание, запланированное на 22:00 по московскому времени, будет открытым для прессы.
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Украинский закон о госязыке стал поводом экстренного совещания СБ ООН
Московский Комсомолецвчера в 23:03
СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке
RT на русскомвчера в 22:59
Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Коммерсантъвчера в 23:30
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Политика
В Киеве начинается инаугурация Владимира Зеленского
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Зеленский объявил о роспуске Верховной рады
Зеленский объявил о роспуске Верховной рады.
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Инаугурация Владимира Зеленского: онлайн-трансляция
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Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
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Общество
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В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Политика
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Власти Свердловской области и Екатеринбурга после выступлений населения против строительства храма в сквере в центре города приняли решение провести опрос, чтобы выяснить мнение граждан о судьбе и храма, и сквера.
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Кино
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Обновлено в 01:16
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
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Политика
Зеленский призвал правительство Украины уйти в отставку
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Обновлено в 03:54
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Гаджеты
Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая
Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.
Обновлено вчера в 15:31
Политика
Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 11:27
Авто
Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом
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Обновлено 17 мая в 22:47
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Политика
Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2»
Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.
Обновлено 18 мая в 13:48
Общество
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта
Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.
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Музыка
Петербургские журналисты спели про Беглова
Ансамбль «Мариинский», созданный журналистами парламентского пула, спел про врио губернатора Петербурга.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
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Здоровье
Названы бессимптомные опасные заболевания
Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.
Обновлено вчера в 21:35
Теннис
Шарапова опустилась на 49-е место в рейтинге WTA
Обновлено в 03:10
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В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
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Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
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Гаджеты
Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei
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Происшествия
Под Иркутском пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС
Нарушителя заключили под стражу, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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