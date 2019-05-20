Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языкеРоссийская газета 03:07

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации". Заседание, запланированное на 22:00 по московскому времени, будет открытым для прессы.

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

Хоккей Сборная России обыграла Швейцарию на чемпионате мира по хоккею Матч группового этапа чемпионата мира по хоккею между сборными России и Швейцарии завершился победой российской команды со счетом 3:0. Заброшенными шайбами по ходу встречи отметились Артем Анисимов и Никита Кучеров, оформивший дубль.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Музыка Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении» Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.

Общество В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.

Политика Судьбу храма в Екатеринбурге решит опрос, а не референдум Власти Свердловской области и Екатеринбурга после выступлений населения против строительства храма в сквере в центре города приняли решение провести опрос, чтобы выяснить мнение граждан о судьбе и храма, и сквера.

Кино Вышла последняя серия «Игры престолов» 6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.

Происшествия Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.

Политика Зеленский призвал правительство Украины уйти в отставку Владимир Зеленский, в понедельник вступивший в должность президента Украины, предложил кабинету министров освободить место для тех, кто будет думать о будущих поколениях; кроме того, он объявил о роспуске Верховной рады.

Политика Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Гаджеты Флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая Среди источников присутствуют и авторитетные, а все их данные сходятся на одном — флагман Redmi K20 за 390 долларов будет представлен 20 мая.

Политика Президент Эстонии выступила против возвращения России в ПАСЕ Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала решение о восстановлении права голоса России в Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Авто Kia Sportage 2019 с новым дизайном пользуется ажиотажным спросом Кроссовер KIA Sportage нового поколения, вышедший на китайский рынок в начале 2019 года, продается в 2,7 раза лучше предшественника.

Происшествия Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.

Политика Появилась еще одна версия того, почему Дания задерживает стройку «СП-2» Если Дания не выдаст разрешение на строительство в ближайшее время или иными способами продолжит затягивать реализацию проекта, сроки сдачи в эксплуатацию могут быть перенесены.

Общество Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами в порту Сабетта Рабочие сняли на видео белую медведицу с малышами, которые пришли в поисках еды в порт Сабетта в Ямало-Ненецком округе.

Музыка Петербургские журналисты спели про Беглова Ансамбль «Мариинский», созданный журналистами парламентского пула, спел про врио губернатора Петербурга.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.

Здоровье Названы бессимптомные опасные заболевания Есть заболевания, которые протекают без каких-либо симптомов.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.