Политика

Россия созвала Совбез ООН из-за ракетных испытаний СШАLenta.ru вчера в 20:54

Россия и Китай запросили проведения заседания Совета Безопасности ООН в связи с планами США разрабатывать и размещать ракеты среднего радиуса действия. Об этом агентству РИА Новости рассказал и.о. российского постпреда при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
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Россия и Китай созвали заседание СБ ООН из-за ракетных испытаний США

RT на русском04:10

Россия и Китай инициировали заседание Совбеза ООН из-за ракетных разработок США

Ведомостивчера в 21:16

Россия и Китай созвали заседание Совбеза из-за ракетных разработок США

РБКвчера в 22:16

Россия и Китай созвали заседание Совбеза ООН из-за ракетных испытаний в США

РИА Новостивчера в 23:14

Совет безопасности ООН по запросу России и Китая проведёт экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Эхо Москвы01:29

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за ракетных разработок США

Известиявчера в 20:49

СБ ООН по запросу РФ и Китая проведет экстренное заседание из-за ракетных разработок США

ТАССвчера в 20:31
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Армия и оружие

Начало поставок Су-57Э за рубеж разрушит монополию F-35

Обновлено в 04:07
Происшествия

Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80

Обновлено в 03:20
Общество

В Приморье из-за паводка закрыли пункт пропуска на границе с Китаем

Обновлено в 04:35
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Происшествия

Три человека погибли при пожаре под Красноярском

Во время тушения пожарные нашли тела трех человек, добавляет агентство. Причина пожара устанавливается.
Обновлено в 02:25
Футбол

Тарасов намерен взыскать с «Локомотива» €12 тысяч

Обновлено в 04:38
Политика

Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»

С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 11:05
Армия и оружие

Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России

Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Происшествия

Депутат расстрелял жену в Челябинской области

Обновлено в 04:25
Происшествия

В детском саду Благовещенска рухнула часть потолка

Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Трамп и Макрон согласились пригласить Россию на саммит G7

Обновлено в 00:12
Происшествия

Девочку засосало в бассейне Турции. Она в коме

Ребенок чуть не утонул во время отдыха в отеле на курорте Бодрум 12-летняя жительница Санкт-Петербурга, которая чуть не утонула в бассейне в турецком Бодруме, находится в критическом состоянии.
Обновлено вчера в 10:49
Общество

Самарские коммунальщики установили «говорящую пирамиду позора»

Самарские коммунальщики начали устанавливать перед домами должников за воду "говорящие пирамиды позора", сообщает в среду пресс-служба "РКС-Самара".
Обновлено в 04:46
Политика

В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Кино

Дарья Донцова написала сценарий сериала для «Союзмультфильма»

Обновлено вчера в 07:41
Финансы

Банки отказались замораживать счета бизнесменов

В письме отмечается, что в настоящее время территориальные подразделения Федеральной налоговой службы предписывают банкам замораживать средства на счетах россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели должны государству.
Обновлено в 02:28
Кино

Человек-паук покидает киновселенную Marvel

Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
Обновлено в 04:25
Общество

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.
Обновлено в 04:54
Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Следственный комитет РФ признал достоверными факты морального и сексуального насилия над сестрами Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца.
Обновлено в 02:26
Кино

Умерла актриса Александра Назарова

Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Сотрудники МЧС в Хабаровске спасли котов с затопленных островных дач

Спасатели МЧС в Хабаровске спасли котов с затопленных дач на амурских островах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:24
Политика

Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Политика

Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
Обновлено в 04:32
Происшествия

В Новосибирске крыша жилого дома рухнула в квартиру со спящими людьми

В ночь на 21 августа в двухэтажном доме № 20 по 2-й улице Шевцовой обрушилась крыша.
Обновлено в 02:48
Общество

Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет

Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Космос

Американский астронавт раскритиковал робота «Федора»

Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Альтиус-У»

В Минобороны сообщили о том, что данный беспилотный летательный аппарат относится к классу БПЛА, имеющих большую продолжительность полета.
Обновлено вчера в 07:47
Футбол

«Барселона» подготовилась к презентации Неймара

Обновлено в 00:14
Энергетика

Цена нефти в рублях опустилась ниже заложенной в бюджет

Уже в течение месяца цена российской нефти Urals колеблется на уровне ниже заложенной в бюджете, показали расчеты РБК на основе нефтяных котировок, предоставленных ценовым агентством Argus.
Обновлено в 03:38
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