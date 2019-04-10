Экономика
Россия создаёт новые технологии для разработки Арктического шельфаLife.ru вчера в 10:15
Замминистра энергетики Павел Сорокин рассказал, что сейчас в стране работают над созданием новых технологий для разработок нефтяных запасов на Арктическом шельфе.
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Россия приступила к созданию технологий для разработки Арктического шельфа
Телеканал 360°вчера в 08:10
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Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Политика
ЕС и Британия договорились об отсрочке Brexit
Лидеры 27 стран ЕС по итогам нескольких часов напряженных дискуссий, в которых Франция и Германия неожиданно разошлись во мнениях, смогли согласовать в четверг компромиссную дату новой отсрочки по Brexit - теперь Лондон должен успеть распрощаться с ЕС максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября.
Обновлено вчера в 23:04
Космос
В атмосфере Марса не удалось обнаружить метан
ESA; spacecraft: ESA / ATG medialab / ИКИ РАН К сожалению, обнаружить метан в марсианской атмосфере пока не удалось.
Обновлено в 01:35
Политика
В Судане произошел военный переворот
Армия Судана совершила в стране переворот. Об этом сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин».
Обновлено в 01:07
Политика
США заявили о желании продлить договор СНВ-3
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что договор России и США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) должен быть продлен.
Обновлено вчера в 12:20
Наука
Создан раствор, который может предотвратить появление ям на дорогах
Обновлено вчера в 07:14
Здоровье
Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Транспорт
Столичных водителей призвали быть внимательнее из‑за тумана на дорогах
В четверг утром в Москве наблюдается туман с ухудшением видимости до 100 метров, в связи с чем автолюбителям посоветовали быть осторожнее на дорогах, сообщается в Twitter-аккаунте «Центра организации дорожного движения» (ЦОДД).
Обновлено в 02:12
Авто
Toyota вывела на домашний рынок новый кроссовер Toyota RAV4
Пятое поколение Toyota RAV4 для Японии внешне ничем не отличается от глобальной версии, однако отличия есть в моторной гаме и дополнительных системах.
Обновлено вчера в 17:24
ЖКХ
«Теплосеть» запустила сервис со сроками отключения горячей воды
В четверг, 11 апреля, «Теплосеть» открыла информационный интернет-сервис, с помощью которого жители города могут узнать дату начала и продолжительность летних профилактических работ на сетях горячего водоснабжения.
Обновлено в 01:39
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Политика
Путин назвал поправившего его переводчика «бандитом»
Президент Владимир Путин назвал переводчика, который поправил его обращение к шведским бизнесменам, «бандитом».
Обновлено 09 апреля в 12:54
Армия и оружие
В Сирии заявили о праве вернуть Голанские высоты любым путем
Сирия имеет право вернуть оккупированные Израилем Голанские высоты любым способом, не исключен и военный, заявил в интервью РИА Новости директор департамента Голан в кабинете министров Сирии Мидхат Салих.
Обновлено в 02:13
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Яна Рудковская: «Сын сам предложил пойти в магазин Louis Vuitton, чтобы на свои гонорары купить мне чемодан»
Наследник продюсера и фигуриста выступает на льду с трех лет. По словам звездной матери, ребенок работает наравне со взрослыми.
Обновлено в 03:00
Авто
Кросс-купе Renault Arkana получит «совершенно новый двигатель»
Последние два видеоролика касаются двигателя кросс-купе. Его называют "совершенно новым", созданным ведущими инженерами Альянса.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию
Обновлено в 02:52
Происшествия
После пожара в квартире в Петербурге нашли тела двух человек
Тела двух погибших обнаружены в квартире в Калининском районе Санкт-Петербурга, где горела обстановка, причины их смерти устанавливаются, сообщил РИА Новости в четверг представитель городского управления МЧС.
Обновлено в 03:04
Экономика
В каждой третьей больнице зарплаты оказались ниже средних по региону
Зарплата персонала в трети государственных больниц и поликлиник в 2018 году оказалась ниже средней по региону.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено вчера в 10:36
Происшествия
ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Крыму
В районе села Челядиново пассажирский автобус, направлявшийся из Керчи в Заветное, съехал в овраг.
Обновлено вчера в 19:36
Музыка
Вокруг концерта Пугачевой назревает новый скандал
Через несколько дней певице Алле Пугачевой исполнится 70 лет.
Обновлено вчера в 08:45
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Наука
На Филиппинах нашли останки людей нового вида
Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Экономика
«Росатом» оценил стоимость атомного ледокола «Лидер» в 120 млрд рублей
Строительство первого атомного ледокола нового поколения «Лидер» обойдется в 120 млрд рублей в ценах текущего года.
Обновлено в 01:34
Происшествия
СКР попросил перевести Майкла Калви под домашний арест
В Басманный суд поступили ходатайства следствия о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви и бывшего главы «Восточного» Алексея Кордичева под домашний арест.
Обновлено вчера в 06:20