Россия создаст новые авиационные двигатели из-за санкционных рисковИзвестия вчера в 19:04

В 2020 году в России планируется сертифицировать самолёт с новейшим турбовальным двигателем (ТВД) ВК-800. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов. В 2019 году агрегат должен пройти стендовые испытания.

с чего всё началось

Россия завершает разработку новых турбовальных двигателей (ТВД) ВК-800 для легких самолетов вертолетов грузоподъемностью 1–1,5 т. Об этом сообщил ведущий конструктор проекта силовой установки Виталий Логинов.

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