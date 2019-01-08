Космос
"Российские космические системы" завершили производство и испытания новой системы стыковки кораблей к Международной космической станции, сообщается на сайте холдинга.
РИА Новости07:23
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с чего всё началось
В России завершены наземные испытания новой системы стыковки космических кораблей с Международной космической станцией (МКС), в производстве которой не использовались украинские комплектующие, сообщается 8 января на сайте холдинга «Российские космические технологии» (РКТ).Известия07:44
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Россия заменила украинские комплектующие в системе стыковки кораблей к МКС
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