Россия в рамках соглашения ОПЕК+ сократит суточную добычу нефти на 2% — это примерно 228 тысяч баррелей в сутки. Однако из-за климатических условий на это понадобится несколько месяцев, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает ТАСС.

Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках соглашения ОПЕК+

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