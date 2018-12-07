Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Он напомнил, что объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки.

Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+

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