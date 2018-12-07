Энергетика

Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках сделки ОПЕК+
REGNUM
вчера в 12:56

Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Он напомнил, что объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки.
REGNUMвчера в 12:56

Подробнее о событии

Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу до 11,17 млн б/с

Финмаркет01:45

Новое решение ОПЕК+ далось непросто – эксперт

REGNUMвчера в 17:31

Новак рассказал, как в РФ будет происходить сокращение нефтедобычи

ФАНвчера в 16:21

Новак огласил российские объемы сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+

РБКвчера в 12:25

Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года

ТАССвчера в 12:35

Россия сократит добычу нефти на 2% в рамках соглашения ОПЕК+

BFM.ruвчера в 12:47

Новак назвал компромиссным решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти

RT на русскомвчера в 11:20
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 05:41, Ашберн
Энергетика

Кудрин: соглашение ОПЕК+ снизит темпы экономического роста России

В первом полугодии 2019 года в рамках сделки ОПЕК + добыча нефти должна быть снижена на 1,2 млн баррелей в сутки (б / с) от уровня октября 2018 года, на долю России придется 228 тыс. б / с. По словам министра энергетики России Александра Новака, этап сокращения уровня добычи в стране займет несколько месяцев.
Обновлено в 05:35
Энергетика

К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.
Обновлено вчера в 14:44
Энергетика

Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве

Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика

Строительством энергоблоков на АЭС в Чехии займется компания Cez

Ранее сообщалось о планах госкорпорации "Росатом" об участии в строительстве новых энергоблоков на АЭС в Чехии.
Обновлено вчера в 08:47
Энергетика

В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля

В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.
Обновлено вчера в 23:16
Энергетика

Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»

Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика

Украина увеличила импорт угля, основным поставщиком остается Россия

Украина за январь—ноябрь 2018 года увеличила импорт каменного угля и антрацита на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 19 млн 95,445 тыс. тонн.
Обновлено в 04:56
Энергетика

Правительство отменит регулирование цен на СПГ внутри России

Правительство в ближайшее время примет постановление об отмене регулирования цен на газ, в цепочке поставок которого использована технология сжижения, заявил директор департамента добычи и транспортировки нефти и газа Минэнерго Александр Гладков.
Обновлено вчера в 07:01
Энергетика

Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии

На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика

Индия импортирует иранскую нефть несмотря на санкции

Несмотря на продолжающиеся санкции США в отношении Ирана, Индия остается одним из главных импортеров иранской нефти.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика

Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика

Россия и Киргизия подписали договор о беспошлинных поставках ГСМ

Между Россией и Киргизией в 2019 году будет действовать беспошлинный режим поставок горюче-смазочных материалов (ГСМ), по объемам подписано соответствующее соглашение.
Обновлено вчера в 10:26
Энергетика

Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд

Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» и Саудовская Аравия могут реанимировать LUKSAR

Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов обсудил с главой Минэнерго Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом реализацию проекта Luksar.
Обновлено вчера в 04:18
Энергетика

Нефтяники откроют новое месторождение в ЯНАО

«Газпром нефть шельф», дочернее предприятие компании «Газпром нефть», выиграла тендер на открытие нового месторождения и добычу природных ресурсов в ЯНАО.
Обновлено вчера в 11:11
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