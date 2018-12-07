Россия в рамках нового соглашения ОПЕК+ сократит добычу нефти на 2% по сравнению с уровнем в октябре. Об этом сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак. Он напомнил, что объём добычи нефти в России в октябре составил приблизительно 11,4 млн баррелей в сутки.

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Энергетика Энергетика В Свердловской области бензин АИ-92 подешевел на 2 рубля В Свердловской области ко 2 декабря цены на самый ходовой бензин марки АИ-92 упали на 2 рубля. Мониторинг рынка провели эксперты УФАС.

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Энергетика Энергетика Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.

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