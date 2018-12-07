Энергетика

Россия сократит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки
URA.Ru
вчера в 08:36

Россия согласилась сократить нефтедобычу в следующем году на 200 тысяч баррелей в сутки, если страны ОПЕК также снизят свою добычу, пишет агенство Рейтерс со ссылкой на делегатов ОПЕК. Такие объемы сокращения будут действовать в первом квартале 2019 года.
URA.Ruвчера в 08:36

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Россия снизит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки

Коммерсантъвчера в 12:54

Россия снизит добычу нефти на 228 тысяч баррелей в сутки

RT на русскомвчера в 12:35

Россия сократит нефтедобычу на 228 тысяч баррелей в сутки с 2019 года

Российская газетавчера в 13:01

Россия сократит добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года

ТАССвчера в 12:35

Россия сократит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки

URA.Ruвчера в 08:36

СМИ узнали о согласии России снизить добычу нефти в рамках ОПЕК+ на 2%

Говорит Москвавчера в 10:30

РФ может сократить нефтедобычу на 200 тысяч баррелей в день

News.ruвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7136 источников, обновлено в 10:15, Ашберн
Энергетика

Кудрин оценил решение о сокращении нефти в рамках ОПЕК+

Соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти лишь временно стабилизирует рынок, но при этом ограничит развитие частных компаний и экономический рост России.
Обновлено в 08:59
Энергетика

Минэнерго сообщило об интересе таиландских компаний к «Арктик СПГ – 2»

Компании из Таиланда рассматривают возможность участия в проекте «Арктик СПГ – 2», сообщило Министерство энергетики России по итогам заседания российско-таиландской рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики.
Обновлено в 06:51
Энергетика

Цены на нефть изменяются разнонаправленно в ожидании новостей от ОПЕК+

Мировые цены на нефть в пятницу демонстрируют смешанную динамику в ожидании решений по объемам добычи сырья ОПЕК+ по итогам заседания министров всех стран-участниц соглашения, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 06:19
Энергетика

Таджикистан увеличил объемы импорта нефтепродуктов и сжиженного газа

В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила 466 долларов.
Обновлено в 04:56
Энергетика

Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве

Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика

Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть

Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика

Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%

Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
Обновлено вчера в 15:23
Энергетика

Правительство Украины вступило в масштабный конфликт с «Нафтогазом»

Напомним, в суд на правительство Украины подала в начале ноября компания «Укргаздобыча», 100% акций которой принадлежат «Нафтогазу».
Обновлено вчера в 07:58
Энергетика

Поможет транспорт: в Риге поняли, как решить проблемы с газом в Балтии

На конференции в Риге международные эксперты и главы крупнейших газовых предприятий обсудили, как стимулировать потребление газа на рынке стран Балтии, пишет pilseta24.lv.
Обновлено вчера в 10:57
Энергетика

Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области

Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38
Энергетика

«Газпром» может построить СПГ-терминал в Мурманской области

Обновлено в 08:00
Энергетика

В США в 2 раза повысили оценку запасов нефти на месторождении Wolfcamp

Месторождение сланцевой нефти Wolfcamp было открыто в западной части штата Техас в 2016 г. Тогда Геологическая служба США оценивала его запасы в 20 млрд барре нефти, 0,4 трлн м 3 природного газа и 1,6 млрд барр газового конденсата.
Обновлено вчера в 04:57
Энергетика

Инвестиции Chevron в 2019 году составят $20 млрд

Впервые за последние четыре года американский нефтяной гигант Chevron увеличивает объем капитальных вложений до максимального уровня.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика

Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году

Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено 06 декабря в 17:13
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