Россия согласилась сократить нефтедобычу в следующем году на 200 тысяч баррелей в сутки, если страны ОПЕК также снизят свою добычу, пишет агенство Рейтерс со ссылкой на делегатов ОПЕК. Такие объемы сокращения будут действовать в первом квартале 2019 года.

Россия сократит добычу нефти на 200 тысяч баррелей в сутки

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