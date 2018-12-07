Энергетика
Россия сократит добычу нефти на 2%
Россия сократит добычу нефти на 2%RuNews24.ru03:46
По словам Новака, Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу нефти на 2% – с октябрьских уровней в 11,4 млн баррелей в сутки на 228 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти составит 11,17 млн б/с.
RuNews24.ru03:46
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Энергетика
Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику
Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено в 08:59
Энергетика
Топливо в Белоруссии подорожало на одну копейку
На автозаправочных станциях Белоруссии бензин АИ-92 теперь стоит 1,43 рубля (44,9 рубля РФ), АИ-95 и дизельное топливо — 1,53 рубля, а цена на АИ-98 составляет 1,74 рубля.
Обновлено в 18:18
Энергетика
Таджикистан увеличил объемы импорта нефтепродуктов и сжиженного газа
В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила 466 долларов.
Обновлено в 04:56
Энергетика
Госдеп раскритиковал решение ОПЕК о сокращении добычи нефти
Заместитель помощника госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк заявила, что Вашингтон негативно относится к решению ОПЕК по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 01:18
Энергетика
К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов
Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.
Обновлено в 06:56
Энергетика
Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40%
Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика
Недра континентального шельфа выставляют на аукцион
Документ направлен на совершенствование порядка предоставления прав пользования участками недр континентального шельфа.
Обновлено в 16:35
Энергетика
В Вене началось заседание комитета министров ОПЕК+
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Вене, передает корреспондент РИА Новости с места проведения встречи.
Обновлено 06 декабря в 06:47
Энергетика
Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве
Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.
Обновлено вчера в 13:58
Энергетика
Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть
Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.
Обновлено вчера в 11:49
Энергетика
Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году
Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.
Обновлено вчера в 10:41
Энергетика
Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,46% — «Укртрансгаз»
Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 декабря составил 15,74 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,46%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".
Обновлено вчера в 15:12
Энергетика
«Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году
"По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.
Обновлено вчера в 10:05
Энергетика
Chevron увеличивает капзатраты впервые за 4 года
Американская Chevron планирует на 2019 год капзатраты в размере $20 млрд.
Обновлено вчера в 08:11
Энергетика
Бурков провел переговоры о дальнейшей газификации Омской области
Во главу угла в рамках встречи был поставлен вопрос о возведении в регионе газораспределительных станций, которые охватят необходимым топливом Тюкалинский, Называевский и Большереченский районы.
Обновлено вчера в 05:38