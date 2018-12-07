По словам Новака, Россия в течение нескольких месяцев сократит добычу нефти на 2% – с октябрьских уровней в 11,4 млн баррелей в сутки на 228 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, добыча нефти составит 11,17 млн б/с.

Энергетика Энергетика Кудрин оценил влияние соглашения ОПЕК+ на российскую экономику Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи лишь временно стабилизирует цены на нефть, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Энергетика Энергетика Автомобильное топливо подорожает с 9 декабря на АЗС в Белоруссии Автомобильное топливо на АЗС в Белоруссии с 9 декабря в очередной раз подорожает на одну белорусскую копейку (около 0,3 российского рубля, или 0,005 доллара) за литр, сообщил в субботу госконцерн "Белнефтехим".

Энергетика Энергетика Fitch: цены на нефть стабилизируются Цена барреля нефти стабилизируется на уровне $60−70 на фоне сокращения ОПЕК+, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Энергетика Энергетика Таджикистан увеличил объемы импорта нефтепродуктов и сжиженного газа В среднем, стоимость одной тонны сжиженного газа составила 466 долларов.

Энергетика Энергетика К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.

Энергетика Энергетика Доходы России от экспорта нефти за год выросли на 40% Экспорт природного газа за десять месяцев принес России на 31% больше денег, чем за аналогичный период в 2017 году — $40 млрд.

Энергетика Энергетика Недра континентального шельфа выставляют на аукцион Документ направлен на совершенствование порядка предоставления прав пользования участками недр континентального шельфа.

Энергетика Энергетика В Вене началось заседание комитета министров ОПЕК+ Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Вене, передает корреспондент РИА Новости с места проведения встречи.

Энергетика Энергетика Министры ОПЕК+ могут отложить подписание декларации о сотрудничестве Подписание декларации о сотрудничестве стран ОПЕК+ может быть отложено на более поздний срок.

Энергетика Энергетика Новак приедет на заседание ОПЕК+ в пятницу Напомним, по итогам сегодняшнего заседания стран-членов ОПЕК соглашение по сокращению нефтедобычи не достигнуто.

Энергетика Энергетика Индия отказалась от доллара США в расчётах за иранскую нефть Как сообщает газета Business Standard со ссылкой на источники, подписание документа состоялось после того, как США сделали исключение из нефтяных санкций против Ирана, вступивших в силу с 5 ноября, для восьми государств, в число которых вошла и Индия.

Энергетика Энергетика Выбросы углекислого газа достигли рекордных показателей в 2018 году Согласно отчету организации Global Carbon Project, который был представлен на конференции ООН по изменению климата (СОР24) в Польше, глобальные выбросы углекислого газа в 2018 году выросли на 2,7%.

Энергетика Энергетика Украина за сутки снизила запасы газа в ПХГ на 0,46% — «Укртрансгаз» Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 5 декабря составил 15,74 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,46%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Энергетика Энергетика «Нафтогаз Украины» заплатил $768 млн дивидендов в 2018 году "По состоянию на 6 декабря 2018 года компания уже оплатила в государственный бюджет более 21,5 миллиарда гривен (768 миллионов долларов – ред.) дивидендов из запланированных на этот год 29,4 миллиарда гривен (1,05 миллиарда долларов – ред.). Остаток в 7,9 миллиарда гривен (282 миллиона долларов – ред.) компания должна выплатить до 25 декабря 2018 года", – сказано в сообщении.