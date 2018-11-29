Доля России составит 166 тыс. баррелей; добытчики не смогут обеспечить такое снижение добычи за один раз и рассчитывают уменьшать объемы постепенно, сказано в публикации Reuters. Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

Энергетика Энергетика Цены на нефть остаются «подавленными» Нефтяные цены остаются подавленными на фоне сохраняющихся опасений переизбытка сырья на фоне проблем мировой экономики.

Энергетика Энергетика «Газпром» за 2018 год увеличил поставки газа в страны ЕС на 6,2% С 1 января по 28 ноября 2018 года поставки газа в страны ЕС выросли на 6,2% относительно прошлогодних данных.

Энергетика Энергетика Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС «Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.

Энергетика Энергетика В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.

Энергетика Энергетика «Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть «Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.

Энергетика Энергетика «Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.

Энергетика Энергетика Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.

Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.

Энергетика Энергетика «Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.

Энергетика Энергетика Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.