Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
РБК
вчера в 11:13

Доля России составит 166 тыс. баррелей; добытчики не смогут обеспечить такое снижение добычи за один раз и рассчитывают уменьшать объемы постепенно, сказано в публикации Reuters. Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
РБКвчера в 11:13

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Россия сократит темпы добычи нефти в 2019 году

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Цена на нефть резко подскочила

Москва 24вчера в 11:16

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

РБКвчера в 11:13

Нефть резко подорожала на новостях из России

Profinance.ruвчера в 08:49
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Энергетика

Цены на нефть остаются «подавленными»

Нефтяные цены остаются подавленными на фоне сохраняющихся опасений переизбытка сырья на фоне проблем мировой экономики.
Обновлено в 01:20
Энергетика

«Газпром» за 2018 год увеличил поставки газа в страны ЕС на 6,2%

С 1 января по 28 ноября 2018 года поставки газа в страны ЕС выросли на 6,2% относительно прошлогодних данных.
Обновлено в 00:12
Энергетика

Минэнерго отметило восстановление уровня прибыльности АЗС

«Изменения налоговых и макро условий с 2014 года привели к росту цен, но из-за снижения внешних цен в ноябре 2018 года уровень общей маржинальности восстановился»,— отмечает господин Сорокин.
Обновлено вчера в 14:01
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%

Обновлено вчера в 11:14
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика

Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей

Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено в 00:28
Энергетика

«Газпром» спланировал увеличение поставок газа в Китай на четверть

«Газпром» закладывает в документацию возможность увеличения пропускной способности газопровода «Сила Сибири» до 48 млрд куб. м газа в год.
Обновлено вчера в 07:36
Энергетика

«Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС

Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.
Обновлено вчера в 10:48
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика

Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам

Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено вчера в 06:01
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