Доля России составит 166 тыс. баррелей; добытчики не смогут обеспечить такое снижение добычи за один раз и рассчитывают уменьшать объемы постепенно, сказано в публикации Reuters. Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.

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Энергетика Энергетика «Роснефть» и китайская Beijing Gas построят в России сеть газовых АЗС Соглашение по созданию совместного предприятия по строительству и эксплуатации в России сети газовых АЗС подписали «Роснефть» и китайская Beijing Gas 29 ноября в рамках первого Российско-китайского энергетического бизнес-форума, сообщает пресс-служба российской компании.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» опубликовал оригиналы решений Стокгольмского арбитража «Учитывая значительный общественный интерес и многочисленные запросы на раскрытие деталей процесса в Стокгольме, НАК «Нафтогаз Украины» впервые публикует оригиналы окончательных решений международного арбитража по контрактам на поставку и транзит газа», — говорится в сообщении.

Энергетика Энергетика Ашхабад и «Газпром» обсудили возобновление поставок туркменского газа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер 28 ноября обсудили в Ашхабаде возобновление закупок туркменского газа российским газовым гигантом.

Энергетика Энергетика В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.

Энергетика Энергетика В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.

Энергетика Энергетика Торговая война скажется на сотрудничестве Sinopec с США Торговые трения США и Китая скажутся на бизнесе китайской нефтехимической корпорации Sinopec, заявил журналистам заместитель генерального директора компании Ли Юн на полях российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Энергетика Энергетика «Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.

Энергетика Энергетика «Газпром нефть» заплатит более 1 млрд рублей за участок в Карском море «Газпром нефть шельф», дочерняя компания «Газпром нефти», стала победителем аукциона на Южно-Обский участок в южной части акватории Обской губы Карского моря, сообщили RNS в Минприроды РФ.

Энергетика Энергетика Petrobras выставила на продажу 37 месторождений Фото: Flickr Государственная бразильская нефтяная компания Petrobras выставила на продажу доли в 37 месторождениях.

Энергетика Энергетика На 8,6% больше газа добыли на Сахалине в сравнении с прошлым годом Газа добыто больше на 8,6 процента (26,4 миллиарда кубических метров), угля в полтора раза (9,3 миллиона тонн).

Энергетика Энергетика Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.

Энергетика Энергетика Газовики предлагают жителям Вологды войти «В новый год – без долгов» Чтобы пеня списалась автоматически, вне зависимости от ее суммы, нужно до 31 декабря 2018 года произвести полную оплату потребленного газа.