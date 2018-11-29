Энергетика

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали
РБК
вчера в 11:13

Доля России составит 166 тыс. баррелей; добытчики не смогут обеспечить такое снижение добычи за один раз и рассчитывают уменьшать объемы постепенно, сказано в публикации Reuters. Акции выросли вслед за нефтью Благодаря росту нефтяных котировок индекс Московской биржи смог закрыться в плюсе.
РБКвчера в 11:13

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Стоимость нефти WTI начала расти более чем на 3%

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России удалось взвинтить мировые цены на нефть

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Цена на нефть резко подскочила

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Нефть начала дорожать из-за сообщений о намерении России сократить добычу

Татар-информвчера в 10:26

Россия сократит добычу нефти. Баррель пошел в рост, акции подорожали

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Цены на нефть вновь начали расти благодаря «анонимным источникам»

Росбалтвчера в 08:29

Цена на нефть Brent перешла к росту после снижения к минимальным отметкам с октября

DP.RUвчера в 08:19
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Автоматически обработано 7119 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Энергетика

Минэнерго сообщило о восстановлении прибыльности АЗС

По данным Минэнерго, к 25 ноября цены на бензин на российских АЗС в годовом выражении выросли на 10,2% до 41,72 руб. за литр, цены на зимнее дизельное топливо – на 15,91% до 46,47 руб.
Обновлено вчера в 14:01
Энергетика

«Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2%

"Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.
Обновлено вчера в 14:48
Энергетика

«ЛУКОЙЛ» планирует в 2019 году увеличить добычу углеводородов на 1%

Обновлено вчера в 11:14
Энергетика

«Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд

Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.
Обновлено вчера в 11:08
Энергетика

Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей

Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.
Обновлено вчера в 23:27
Энергетика

Владимир Евтушенков снова расстается с нефтегазовыми активами

Евтушенков не сказал, какие компании проявили интерес к его активу и были ли среди них российские.
Обновлено вчера в 16:14
Энергетика

«Роснефть» и Chemchina подписали контракт на поставку в КНР нефти

Как сообщили в российской компании, контракт предусматривает поставку нефти в течение года в объеме до 2 млн 400 тысяч тонн через порт Козьмино.
Обновлено вчера в 21:57
Энергетика

В Кузбассе обсудили вопросы топливной безопасности региона

В Кемерове на совещании областной администрации обсудили вопросы топливной безопасности региона.
Обновлено вчера в 10:35
Энергетика

В 2019 году Ирак экспортирует 67 % нефти в Азию

Министр нефти Ирака Самер Гхадбан заявил, что в 2019 году Ирак экспортирует 67% нефти в страны Азии, 20% — в Европу и 13% — в Северную Америку.
Обновлено вчера в 07:34
Энергетика

Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале

Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.
Обновлено вчера в 15:13
Энергетика

«Мегионнефтегаз» сэкономит на электроэнергии более 700 млн рублей

За 2018 год мегионские нефтяники планируют сэкономить на энергоресурсах более 700 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 06:03
Энергетика

Япония в конце декабря возобновит импорт нефти из Ирана

Япония может возобновить импорт сырой нефти из Ирана в конце 2018 года.
Обновлено вчера в 04:43
Энергетика

Модернизацией Шуртанского ГХК займется «дочка» Газпромбанка

Контролируемая группой Газпромбанка (ГПБ) компания Enter Engineering Pte Ltd подписала EPC-контракт (проектирование, закупка оборудования и строительство) на расширение мощностей Шуртанского газохимического комплекса, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления "Узбекнефтегаза" Одила Темирова.
Обновлено вчера в 05:36
Энергетика

Депутат Рады: Власть отдает газотранспортную систему олигархам

Член депутатской группы "Воля народа" Сергей Шахов уверен, что власти страны готовятся отдать ГТС в частные руки и сознательно занижают стоимость "стратегической трубы" В эфире канала "112 Украина" парламентарий предупредил, что приватизация газотранспортной системы Украины приведёт к окончательной монополизации рынка энергоносителей и повышению цены на газ для населения.
Обновлено вчера в 06:01
Энергетика

Энергия ВИЭ пойдет на добычу нефти?

Exxon Mobil купит 500 МВт «зеленой» энергии, чтобы обеспечить нефтедобычу в бассейне Permian в ближайшие 12 лет.
Обновлено вчера в 10:12
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