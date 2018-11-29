Россия все больше убеждена, что ей стоит уменьшить добычу вместе с ОПЕК, но торгуется с Саудовской Аравией относительно времени и объемов сокращения. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на два источника в российской нефтяной отрасли.

Энергетика Энергетика Нефть дорожает в ожидании сокращения добычи ОПЕК+ Цены на нефть в пятницу утром сохраняют положительную динамику в ожидании решений ОПЕК+ по добыче сырья, свидетельствуют данные торгов.

Энергетика Энергетика АФК «Система» может продать долю в гренадской нефтекомпании GPG АФК «Система» Владимира Евтушенкова рассматривает возможность продать часть доли или всю ее в компании Global Petroleum Group (GPG), которая добывает нефть и газ на шельфе Гренады.

Энергетика Энергетика «Газпром» с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% "Газпром" с 1 января по 28 ноября увеличил поставки газа в ЕС на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает компания.

Энергетика Энергетика Северскую ТЭЦ модернизируют за 5 млрд рублей АО «Объединенная теплоэнергетическая компания» (ОТЭК, объединяет неядерные активы госкорпорации «Росатом») модернизирует свой крупнейший актив — Северскую ТЭЦ.

Энергетика Энергетика Минэнерго заявило о восстановлении прибыли АЗС Автозаправочные станции в России вновь получают выгоду от продаж топлива, из-за того что снизились цены на нефть.

Энергетика Энергетика Электричество для бытовых потребителей в Литве дорожает на 15% Как ранее сообщало ИА REGNUM, Литва, в борьбе за так называемую «энергетическую независимость от России», до 2025 года (включительно) решила выйти из постсоветской энергетической системы БРЭЛЛ и присоединить свои сети к сетям континентальной Европы.

Энергетика Энергетика ХК «Татнефтепродукт» отменит скидки корпоративным клиентам сети АЗС Входящая в структуру "ТАИФа" ХК "Татнефтепродукт" отменит скидки для клиентов, которые обслуживаются по топливным картам по системе безналичного расчета, сообщается на сайте компании.

Энергетика Энергетика «Татнефть» увеличила чистую прибыль по МСФО в 3-м квартале в 2,5 раза Чистая прибыль "Татнефти" по МСФО в третьем квартале 2018 года выросла в 2,5 раза и составила 68,922 млрд рублей по сравнению с 27,056 млрд рублей, полученной в третьем квартале 2017 года, сообщила компания.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» оценил долг «Газпрома» перед компанией в $2,7 млрд Компания уточняет, что по крайней мере в трех юрисдикциях — Швейцарии, Великобритании и Нидерландах — проводится принудительное взыскание долга, в связи с чем продолжаются судебные процессы относительно ареста активов «Газпрома» и реализации этих активов.

Энергетика Энергетика «Разорвать русский порочный круг»: что происходит с ценами на бензин На текущей неделе руководство Роснефти весьма явственно продемонстрировало своё намерение «жестко разобраться» со «спекулянтами» и независимыми АЗС, которые ранее были обвинены в росте цен на топливо.

Энергетика Энергетика Ярославская область вновь наращивает газовый долг Задачу ликвидации газовых долгов перед региональным правительством в 2016 году ставил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Энергетика Энергетика Участок угольных месторождений Кузбасса продали за 1,5 млрд рублей Участник аукциона, который провели накануне Сибнедра, предложил за угольный участок "Октябринский-2" в Кемеровской области более 1,5 млрд рублей.

Энергетика Энергетика Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2019 год Парламент Азербайджана принял госбюджет на 2019 год.

Энергетика Энергетика Дочка «Новатэка» готовится к разработке месторождений на Ямале Дочка российской компании «Новатэк» — «Юрхаровнефтегаз» — готовится к разработке Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений на полуострове Ямал.