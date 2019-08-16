Финансы
Россия сократила вложения в облигации СШАRT на русском 00:31
В июне Россия сократила вложения в американские государственные бумаги с $12,042 млрд до $10,848 млрд.
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Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
Крым вошел в состав России по итогам референдума, проведенного в марте 2014 года.
Обновлено в 04:56
Политика
Суд оставил украинских моряков под арестом
Московский городской суд рассмотрел жалобы украинских моряков, связанные с продлением их ареста.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров
Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, высоко оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров.
Обновлено в 05:43
Футбол
Георгий Джикия: «„Спартак“ посвящает победу над „Туном“ Бахыту»
Капитан "Спартака" защитник Георгий Джикия прокомментировал победу над "Туном" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (2:1).
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Июль стал самым жарким месяцем в истории почти на всей планете
Июль стал самым жарким месяцем за всю историю метеонаблюдений во всех частях земного шара, кроме России.
Обновлено в 04:38
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Бывший министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 млрд рублей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
МАК приступил к расшифровке черных ящиков самолета А321
Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) приступили к расшифровке бортовых самописцев самолета Airbus A321, совершившего аварийную посадку в кукурузном поле Подмосковья.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Армия и оружие
Израиль попытался атаковать российских военных, намереваясь обвинить в атаке «Хезболлу»
Обе атаки были успешно отбиты, однако, как утверждают специалисты, за нападением стояли израильские военные, намереваясь переложить ответственность на организацию «Хезболла».
Обновлено в 03:51
Происшествия
Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери
16 июля в Москве на почте задержали мать смертельно больного ребенка Елену Боголюбову, когда она забирала посылку с «Фризиумом».
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
На МАКС-2019 представят экспортные варианты Су-57Э и Ил-112ВЭ
На международном авиасалоне МАКС-2019 будут представлены экспортный истребитель Су-57Э и военный транспортник Ил-112ВЭ.
Обновлено в 05:59
Авто
Honda показала обновлённый хэтчбек Honda Civic
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Политика
Путин поручил модернизировать аэродром Левашово до 2022 года
Президент России Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово за три года.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия
Макгрегор ударил по лицу отказавшегося пить виски посетителя паба
Отмечается, что боец посетил паб The Marble Arch Pub, где решил угостить виски собственной марки всех посетителей.
Обновлено вчера в 06:59
Политика
Глава Минприроды не исключил введения запрета на экспорт леса в Китай
Министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин заявил, что в связи с проблемой незаконной вырубки леса может быть запрещен экспорт в КНР.
Обновлено 14 августа в 22:54
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Путешествия
В Турции могут отменить систему «все включено» в отелях
В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к руководству страны с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях.
Обновлено вчера в 04:28
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.
Обновлено в 04:41
Футбол
Неймар согласился на понижение зарплаты ради возвращения в «Барселону»
Форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар настроен на возвращение в каталонскую «Барселону».
Обновлено в 02:50
Экономика
Группа «Эталон» завершила покупку застройщика «Лидер-инвест»
Петербургская группа «Эталон» завершила покупку 49% застройщика «Лидер-инвест» у АФК «Система» Владимира Евтушенкова и стала его единственным владельцем, говорится в пресс-релизе «Эталона».
Обновлено в 03:51
Культура
Найдены неизвестные иллюстрации Экзюпери к «Маленькому принцу»
В Швейцарии исследователи нашли не публиковавшиеся ранее рисунки Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц", сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 04:54
Финансы
Валютные вклады россиян выросли на 9% за полгода
В первом полугодии объем валютных депозитов россиян вырос на 9%, до $96 млрд, сообщили «Известиям» в Центробанке (ЦБ).
Обновлено вчера в 19:28
Культура
Скончался композитор Роман Леденев
Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
В ДНР заявили о размещении техники ВСУ вблизи фильтровальной станции
«Нашей разведкой отмечается военная техника, размещённая в нарушение минских договорённостей вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов в селе Пищевик и вблизи Донецкой фильтровальной станции», — приводит Донецкое агентство новостей сообщение.
Обновлено в 05:19