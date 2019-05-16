Россия сократила вложения в гособлигации СШАLife.ru вчера в 21:03

На протяжении всего 2018 года Россия заметно сокращала размер инвестирования в американские бумаги: в августе они снизились до $14 млрд и Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. В начале 2019 года Россия вновь снизила вложения на $36 млн.

Музыка «Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети» «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.

Происшествия Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.

Политика Коломойский вернулся на Украину Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.

Общество Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм» Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах.

Единоборства Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.

Здоровье Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.

Политика Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.

Игры В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.

Гаджеты «Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.

Происшествия Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.

Экономика ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя» Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».

Происшествия В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Армия и оружие В Манбидже прогремел взрыв В городе Манбидж (Сирия), подконтрольном "Сирийским Демократическим силам", у здания штаб-квартиры "Военного совета Манбиджа" прогремел мощный взрыв.

Общество На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков "Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.

Шоу-бизнес У Олега Газманова нашли опухоль 67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.

Происшествия Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.

Футбол Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".

Политика Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Политика США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек» Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.

Происшествия Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100 Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.