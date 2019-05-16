Финансы
Россия сократила вложения в гособлигации СШАLife.ru вчера в 21:03
На протяжении всего 2018 года Россия заметно сокращала размер инвестирования в американские бумаги: в августе они снизились до $14 млрд и Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. В начале 2019 года Россия вновь снизила вложения на $36 млн.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество
Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 08:00
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч
Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге
Обновлено в 09:46
Футбол
Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева
Обновлено в 11:34
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»
Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах.
Обновлено в 04:03
Единоборства
Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental
Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Здоровье
Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов
Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Наука
Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов
Обновлено в 05:59
Политика
Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам
Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Игры
В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа
Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Гаджеты
«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая
В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Происшествия
В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
Обновлено в 11:14
Происшествия
Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве
ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие
В Манбидже прогремел взрыв
В городе Манбидж (Сирия), подконтрольном "Сирийским Демократическим силам", у здания штаб-квартиры "Военного совета Манбиджа" прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 13:49
Общество
На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков
"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес
У Олега Газманова нашли опухоль
67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Футбол
Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро
Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Политика
Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО
Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Обновлено в 15:17
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100
Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Театры
Жена Боярского станет худруком Театра имени Ленсовета
Обновлено в 15:29
Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20