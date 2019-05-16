Финансы

Россия сократила вложения в гособлигации СШАLife.ru вчера в 21:03

На протяжении всего 2018 года Россия заметно сокращала размер инвестирования в американские бумаги: в августе они снизились до $14 млрд и Москва выбыла из числа 33 крупнейших держателей госдолга США. В начале 2019 года Россия вновь снизила вложения на $36 млн.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Снизился объем вложений России в американские ценные бумаги

Телеканал 360°вчера в 20:22

Россия сократила вложения в ценные бумаги США на $800 млн

ФАНвчера в 19:36

Россия сократила вложения в американские гособлигации

РИА Новостивчера в 17:41

Россия в марте сократила вложения в американские госбумаги почти на $800 млн

ТАССвчера в 18:10

Россия снизила вложения в ценные бумаги США на $800 млн

Московский Комсомолецвчера в 17:54

Россия сократила вложения в госдолг США

Взгляд.рувчера в 17:50

Россия сократила инвестиции в госдолг США

Газета.Ruвчера в 19:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 15:47, Ашберн
Общество

Россияне оказались в списке самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 08:00
Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Полковник ФСБ Черкалин обвинён в получении взятки в размере $850 тысяч

Начальнику одного из отделов ФСБ Кириллу Черкалину, задержанному в апреле, предъявлено обвинение в получении взятки в размере $850 тыс. за общее покровительство.
Обновлено в 04:54
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с протестами в Екатеринбурге

Обновлено в 09:46
Футбол

Матч «Ростова» с «Зенитом» станет прощальным для Калачева

Обновлено в 11:34
Политика

Коломойский вернулся на Украину

Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Общество

Ройзман: «Губернатор расплатился сквером за храм»

Губернатор за какие-то личные услуги рассчитался за храм [сквером] и должен сейчас это остановить. Вообще ничего нельзя строить в скверах.
Обновлено в 04:03
Единоборства

Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental

Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.
Обновлено в 15:26
Гаджеты

Asus презентовала смартфон с поворотной камерой

Обновлено в 14:31
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Здоровье

Эксперты рассказали, как снизить аллергенность продуктов

Эксперты в области аллергологии назвали способы профилактики заболевания и снижения аллергических реакций, один из которых - отваривать продукты перед употреблением.
Обновлено в 14:00
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Обновлено в 05:59
Политика

Посольство заявило о предвзятости Британии к российским дипломатам

Посольство РФ в Великобритании зафиксировало как минимум 14 случаев пристрастного отношения британской погранслужбы к дипломатам МИД РФ и гостям дипмиссии за последнее время.
Обновлено в 13:06
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Гаджеты

«Урезанный» флагман Xiaomi Mi 9 SE поступит в продажу в России 23 мая

В России стартуют продажи Xiaomi Mi 9 SE — компактной и более доступной версии флагманского смартфона Xiaomi Mi 9 с несколько более простым оснащением.
Обновлено в 14:21
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Обновлено в 11:14
Происшествия

Опубликованы кадры задержания спонсора террористов в Москве

ФСБ опубликовала видео задержания уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, которого подозревают в финансировании террористической группировки "Исламское государство"*.
Обновлено в 06:48
Экономика

ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»

Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
Обновлено в 14:27
Происшествия

В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет

В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Армия и оружие

В Манбидже прогремел взрыв

В городе Манбидж (Сирия), подконтрольном "Сирийским Демократическим силам", у здания штаб-квартиры "Военного совета Манбиджа" прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 13:49
Общество

На территории Музея имени Андрея Рублева нашли клад XV–XVI веков

"Четыре древнерусские монеты XV – XVI веков обнаружили столичные археологи в Музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева во время работ по благоустройству территории бывшего Спасо-Андроникова (Андроникова) монастыря", - сообщается в нем. Это мелкие разменные медные монеты, а также серебряная деньга.
Обновлено в 02:37
Шоу-бизнес

У Олега Газманова нашли опухоль

67-летний Газманов признался, что несколько лет назад врачи обнаружили у него опухоль в горле, прямо на голосовых связках.
Обновлено в 06:13
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Футбол

Йович подписал пятилетний контракт с «Реалом» на 50 млн евро

Нападающий франкфуртского "Айнтрахта" и сборной Сербии Лука Йович подписал пятилетний контракт с мадридским "Реалом".
Обновлено в 14:27
Политика

Россия внесла в Совбез ООН проект резолюции по ОЗХО

Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции по восстановлению конструктивного сотрудничества стран в Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).
Обновлено в 15:17
Политика

США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»

Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 14:58
Происшествия

Росавиация запросила у МАК результаты сертификации SSJ-100

Росавиация запросила у Межгосударственного авиационного комитета (МАК) документы о результатах сертификационных испытаний самолета Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 11:48
Театры

Жена Боярского станет худруком Театра имени Ленсовета

Обновлено в 15:29
Политика

Больше половины украинцев негативно относятся к Путину

Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное