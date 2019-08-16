Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в подмосковном Жуковском
Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил жесткую посадку в Жуковском, говорится в сообщении на сайте главного управления МЧС по Московской области.
Обновлено вчера в 00:08
Политика
МИД Ирана обвинил США в попытке украсть иранский танкер Grace 1
США продемонстрировали неуважение к законам, попытавшись украсть иранский танкер Grace 1, задержанный более месяца назад в Гибралтаре.
Обновлено вчера в 12:10
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Волковского театра
Сергей Пускепалис будет назначен художественным руководителем Волковского театра.
Обновлено в 06:55
Происшествия
Под Ульяновском один человек умер от отравления подсолнечным маслом
Жители Ульяновской области попали в больницу после отравления — скорее всего, причиной стало подсолнечное масло домашнего производства, семь человек пострадали, один из них умер, среди отравившихся двое детей, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
Обновлено в 03:41
Авто
В России запретят старые автомобили
Обновлено 14 августа в 02:42
Происшествия
Макгрегор вмазал по лицу пенсионеру, который отказался пить его виски
Обновлено вчера в 05:28
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Политика
Продление ареста украинских моряков признали законным
Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.
Обновлено в 06:03
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro стал лучшим смартфоном 2019 года
Обновлено в 02:54
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Армия и оружие
В Сеуле созвали экстренное заседание из-за пуска ракет Пхеньяном
Как ранее сообщало ИА REGNUM, южнокорейские военные утром 16 августа зафиксировали пуск двух снарядов со стороны Пхеньяна в сторону Японского моря.
Обновлено вчера в 22:07
Политика
Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.
Обновлено в 04:06
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес
44-летняя Екатерина Архарова впервые стала мамой
Бывшая супруга актера Марата Башарова, 44-летняя российская актриса Екатерина Архарова родила своего первого ребенка.
Обновлено в 00:38
Здоровье
В госпитале для ветеранов войн № 2 открылось новое отделение
В госпитале для ветеранов войн № 2 открылось новое отделение для пожилых людей на 135 коек. Об этом сообщаете пресс-служба Мэра Москвы.
Обновлено в 02:20
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Общество
Instagram Бузовой требуют заблокировать из-за шутки про блокаду
Общественники обратились в Генпрокуратуру с требованием заблокировать аккаунт певицы и телеведущей Ольги Бузовой в Instagram из-за видео, где она смеется и называет себя блокадницей.
Обновлено в 05:07
Армия и оружие
Ростех разработает новые прицелы для стрелкового оружия
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в госкорпорацию "Ростех") создает серию новых высокотехнологичных прицелов для стрелкового оружия калибром до 9 мм, которые позволят заменить некоторые иностранные образцы, используемые в армии и спецслужбах РФ.
Обновлено в 06:07
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Армия и оружие
Самолеты Су-57Э и Ил-112ВЭ презентуют на МАКС-2019
На авиасалоне МАКС-2019 впервые покажут экспортный вариант истребителя пятого поколения Су-57Э и военно-транспортного Ил-112ВЭ.
Обновлено в 06:10
Авто
Новая подстава: вас снимают скрытой камерой на обгоне
В Сети опубликовано видео нового способа фиксации нарушений правил дорожного движения, который начали применять в Московской области.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Минобороны перебросило бомбардировщики Ту-160 на Чукотку
В учениях задействовано около десятка самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78.
Обновлено 14 августа в 07:39
Авто
Показаны первые изображения нового УАЗ-452 «Буханка»
Последняя визуализация от стороних художников показывает «Буханку» в виде кемпера.
Обновлено в 03:58
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41