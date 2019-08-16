Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Политика
В Гренландии ответили на идею Трампа купить остров
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме сообщила, что Трамп рассматривает идею покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Вытяжка загорелась в кафе в центре Москвы
Обновлено в 08:04
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Экономика
Грузинские отельеры требуют компенсации ущерба из-за оттока россиян
Отельеры призывают власти республики возместить им материальный ущерб, причиненный массовым оттоком российских туристов.
Обновлено в 08:38
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ
Минтруд рассказал о возможном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Собянин: В столице модернизируют в ближайшее время 135 поликлиник
Решено модернизировать 135 зданий. Это треть всей амбулаторной сети, подчеркнул Собянин.
Обновлено в 09:04
Политика
Зеленский развесил в своем офисе картины с шаурмой и пингвинами в Раде
Новый президент Украины Владимир Зеленский выбрал для своего офиса картины современных украинских художников.
Обновлено в 09:03
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
В киевском аэропорту Борисполь гражданин США сбежал от сотрудников Службы безопасности Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Технологии
«Сбербанк» позволит оплачивать покупки в магазинах отпечатком пальца
«Сбербанк», по сообщению газеты «Ведомости», намерен внедрить платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах без использования наличных средств, пластиковых карт и гаджетов.
Обновлено в 04:03
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Игры
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 приедут на Gamescom 2019
Судя по всему, студия не хотела афишировать своё участие в выставке - вскоре после того, как СМИ начали писать о поездке разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 на Gamescom, Денис Рудой поспешил удалить свой пост.
Обновлено в 09:10
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Происшествия
В Якутии ликвидировали пожар на шахте «Денисовская»
Пожар на подстанции шахты "Денисовская" в Якутии ликвидирован, планируемое время восстановления работы шахты - 16.30 мск 16 августа, говорится в материалах Минэнерго РФ.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Собчак перевоплотилась в балерину
На фотографии Ксения Собчак стоит на кнехте яхты на левой ноге, а правую, как настоящая балерина, вытянула под углом 90 градусов.
Обновлено в 07:25
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский.
Обновлено в 07:45
Кино
Юэн Макгрегор может вернуться к роли Оби-Вана Кеноби в сериале
Юэн МакГрегор может вновь сыграть мастера-джедая Оби-Вана Кеноби в новом сериале по вселенной «Звёздных войн» для стримингового сервиса Disney+.
Обновлено в 04:15
Театры
Правительство назвало лауреатов премии имени Фёдора Волкова
Коллегия Минкультуры выбрала лауреатов премии правительства России имени Фёдора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении стены на заводе в Ленобласти
В Волхове Ленинградской области на промплощадке завода "Пикалевская сода" под завалами обрушившейся при демонтаже стены погибли двое рабочих, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе областного управления МЧС.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Умер второй из пострадавших от массового отравления в Ульяновске
Уголовное дело по факту еще не возбуждено. Ранее сообщалось, что в больницы Ульяновска попали семь человек с кровотечениями.
Обновлено в 07:02
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Общество
Минтруд утвердил перечень запрещенных для женщин профессий
Министерство труда и социальной защиты РФ утвердил перечень производств, работ и должностей с вредными и опасными условиями труда, на которых ограничивается труд женщин.
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Хор мальчиков в Германии обвинили в дискриминации
Жительница Берлина подала иск в административный суд на Государственный кафедральный хор мальчиков, из-за того что там отказались принять ее 9-летнюю дочь.
Обновлено в 08:30
Шоу-бизнес
Свадьбу Надаля на Мальорке посетит бывший король Испании
Долгое время журналисты не могли выяснить, где собираются официально скрепить свой союз Надаль и Перелло, но теперь изданию Majorca Daily Bulletin стало известно, что церемония пройдет в поместье Ла-Форталеза, которое известно по съемкам сериала BBC "Ночной администратор".
Обновлено в 05:45