Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларовРИА Новости 02:00
Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
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Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей
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Путешествия
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Обновлено вчера в 04:19
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Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
Проверку мусорных объектов рядом с аэропортом «Жуковский» начнут в пятницу
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Обновлено в 02:20
Финансы
Китай сократил импорт золота из-за торговой войны с США
Поясняется, что возможной причиной сокращения квот на импорт золота является ограничение оттока иностранной валюты из Китая в связи с падением юаня на фоне эскалации торговой войны с США Ранее сообщалось, что США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая.
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Армия и оружие
В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе
В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Обновлено вчера в 05:09
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Обновлено в 02:29