Объем вложений по долгосрочным облигациям составил 5,296 миллиарда долларов, по краткосрочным — 5,552 миллиарда. Для сравнения, в мае эта сумма составляла 12 миллиардов. Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Наука Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей Японские микробиологи впервые культивировали клетки асгардархей, которые помогут раскрыть тайну эволюции, сообщает Pics Holder.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Общество В Приморье семь сел оказались отрезаны из-за тайфуна «Кроса» Подъезд к семи селам в Приморском крае отрезан из-за вызванного тайфуном "Кроса" паводка, сообщил журналистам врио вице-губернатора региона Олег Мельников.

Политика В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова 15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.

Футбол «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» В суд «Порту» хочет подать на телеканал за то, что я прямом эфире показали последние 10 минут встречи — трансляцию вывели с камеры из-за ворот корреспондент Денис Левко и оператор.

Происшествия Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.

Общество Увеличилось число безработных предпенсионного возраста Численность безработных россиян предпенсионного возраста во втором квартале 2019 года увеличилась до 122,6 тыс. человек.

Общество В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.

Путешествия В Турции предлагают ограничить систему «все включено» Торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланьи попросили власти страны пересмотреть стандарты «все включено» для отелей.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Происшествия Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Транспорт «Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов в армянский Гюмри, прекращенную на прошлой неделе. Об этом РБК заявили в компании.

Общество Пять 17-летних россиянок родили в 2018 году пятого ребенка Пять детей, которые стали пятыми по счету у своих 17-летних матерей, родились в России в 2018 году. Четыре 12-летние девочки стали мамами.

Экономика Профицит бюджета РФ за январь-июль составил 3,4% ВВП Профицит федерального бюджета РФ по итогам января-июля 2019 года составил 3,4% ВВП, или 2,027 трлн рублей, сообщает Минфин.

Армия и оружие Сирийские комплексы ПВО отразили ракетный удар со стороны Ливана Комплексы ПВО Сирии в ночь на 16 августа отразили ракетный удар по военным объектам в городе Масьяф в провинции Хама.

Происшествия Проверку мусорных объектов рядом с аэропортом «Жуковский» начнут в пятницу Созданная Росприроднадзором и властями Московской области комиссия, в задачи которой войдет проверка информации о скоплении птиц на мусорных объектах вблизи аэропорта "Жуковский", начнет работу в пятницу, сообщил "Интерфаксу" зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Финансы Китай сократил импорт золота из-за торговой войны с США Поясняется, что возможной причиной сокращения квот на импорт золота является ограничение оттока иностранной валюты из Китая в связи с падением юаня на фоне эскалации торговой войны с США Ранее сообщалось, что США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая.

Армия и оружие В Москве призвали перестать оправдывать действия ВСУ в Донбассе В Москве обратились к мировому сообществу с призывом перестать выгораживать и оправдывать действия украинских силовиков на территории самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

Происшествия Трёхлетнего Колю, пропавшего в омской тайге, нашли живым Трёхлетнего мальчика, которого почти двое суток искали в болотистых лесах Большереченского района, нашли живым.